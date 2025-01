Artigo de programa de intercâmbio do IFSC/USP São Carlos ganha destaque em jornal científico

Crédito: Divulgação

Desde há alguns anos que o Grupo de Óptica do IFSC/USP mantém uma estreita colaboração com a Faculdade de Sete Lagoas (MG) (Facsete) através de um acordo de intercâmbio. Esse acordo visa, principalmente, receber estudantes da universidade dos cursos de odontologia e fisioterapia no IFSC/USP durante uma semana, envolvendo os visitantes num conjunto de atividades acadêmico-científicas onde se destacam diversas ações integradas relativas aos últimos desenvolvimentos científicos no IFSC/USP para a área da saúde.

E, se o sucesso desse acordo de intercâmbio tem sido uma constante com o decorrer dos anos, com o envolvimento de dezenas de alunos da Facsete nas novas tecnologias e protocolos desenvolvidos no nosso Instituto, certamente que o ano de 2024 se destaca atendendo ao fato de que quatro jovens alunos integraram o lote de autores de um artigo científico publicado no final do ano passado na prestigiada revista internacional “Journal of Novel Physiotherapies”, intitulado “Synergetic Action of Photobiomodelation and Ultrassound in the Treatment of Fibromyalgia na Childhood Autism: Case Report”. Em suma, o artigo científico apresenta o resultado de uma ação sinergética da aplicação de fotobiomodulação e ulttrassom no tratamento de fibromialgia numa criança com transtorno do espectro autista.

Ao estudarem este caso ao longo de uma semana inteira junto com os pesquisadores do IFSC/USP, os jovens estudantes da Facsete tiveram a responsabilidade de verterem sua visão sobre os métodos aplicados e os resultados obtidos em um artigo científico que certamente valorizará suas carreiras acadêmicas.

Para conferir os depoimentos desse grupo de alunos, acesse - https://www.youtube.com/watch?v=UQsJ0iM6Imc e para acessar o artigo científico confira o link - https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/wp-content/uploads/2025/01/Struziatto-Duarte_2024_Fibro-and-Autism.pdf (Rui Sintra – Jornalista do IFSC/USP).

