Aprenda programação de graça na USP São Carlos

Os estudantes do ensino médio que residem em São Carlos e têm interesse em programação podem se inscrever para mais uma edição do Codifique, um curso de programação básica promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP.

Gratuita, a iniciativa é realizada pelo Programa de Educação Tutorial (PET Computação) , e voltada para jovens de escolas públicas da cidade, oferecendo uma oportunidade única para quem deseja dar os primeiros passos no mundo da tecnologia. As aulas presenciais aconteceram no campus da USP São Carlos, aos sábados, das 9 às 12 horas, começando dia 31 de agosto e terminando em 26 de outubro.

O curso é ministrado por voluntários e membros do PET Computação, todos engajados em compartilhar conhecimentos e incentivar o estudo da computação entre os jovens. Durante as oito semanas de aula, os alunos aprenderão conceitos básicos de programação, uma habilidade cada vez mais valorizada no mercado de trabalho, além de receberem um certificado ao final.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até dia 23 de agosto por meio deste formulário online: https://icmc.usp.br/e/86052 .

Trajetória – Os primeiros passos do Codifique foram dados no segundo semestre de 2013, quando foi oferecido a primeira edição do curso. De lá para cá, as aulas foram aprimoradas, mas continuam a ser ministradas por alunos voluntários do ICMC e também por aqueles que participam do PET Computação.

Segundo esses alunos, trata-se de uma oportunidade para adquirir experiência acadêmica, preparando e ministrando as atividades. Na opinião deles, é interessante observar a evolução dos estudantes ao longo do Codifique, que é um projeto de extensão do Instituto. Muitos ex-alunos do projeto tornam-se, depois, alunos do ICMC.

