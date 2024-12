Após sucesso na USP, aplicativo Folki amplia funcionalidades e chega à UFSCar

Lançado para facilitar a organização acadêmica dos estudantes da USP, o Folki está expandindo suas fronteiras rapidamente. Desenvolvido por estudantes do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, o aplicativo conquistou milhares de usuários, trazendo funcionalidades para gerenciar faltas, atividades e o calendário acadêmico. Agora, o Folki amplia seu alcance para estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) , incorporando novas funcionalidades e se preparando para conquistar espaço em outras universidades.

Além das funções essenciais já disponíveis para a USP, como controle de faltas e atividades colaborativas, a versão do Folki para a UFSCar adicionou um diferencial: o saldo do restaurante universitário (RU). No futuro, os desenvolvedores planejam incluir o cardápio e funcionalidades específicas para as demandas dos estudantes da UFSCar.

“Conversando com estudantes da UFSCar, percebi que essa funcionalidade era muito importante para eles. Na USP, já temos o aplicativo Cardápio + , que facilita a gestão dos créditos no restaurante, mas na UFSCar esse tipo de controle não existia”, explicou Yuri, que é um dos presidentes do USPCodeLab Sanca , grupo de extensão vinculado ao ICMC.

Lançado em outubro, no retorno das aulas do segundo semestre, o Folki rapidamente conquistou os estudantes da UFSCar. Divulgado principalmente pelo boca a boca, o aplicativo obteve grande adesão entre os alunos.

A estudante de enfermagem da UFSCar Emmanuelle Dos Santos Barrense destaca os benefícios que o Folki trouxe para sua rotina: “Ficou muito mais fácil saber onde vou ter minhas aulas, e agora consigo computar e acompanhar minhas faltas de forma prática. Também posso ver o saldo da minha carteirinha do RU e organizar melhores minhas atividades, trabalhos e pesquisas da faculdade”.

Sucesso – O aplicativo, disponível para dispositivos Android e também na versão web para usuários iOS, pode ser baixado pela loja de aplicativos ou diretamente pelo link: https://folki.com.br . O Folki já ultrapassou a marca de 5,7 mil usuários ativos, com mais de 17 mil registros de faltas e cinco mil atividades cadastradas. “Estamos monitorando o engajamento dos estudantes e trabalhando continuamente para corrigir os problemas relatados”, diz Yuri.

Atualmente, outros quatro estudantes do grupo USPCodeLab Sanca atuam no melhoramento e nas funcionalidades do aplicativo: Gabriel Barbosa, Shogo Shima, Yvis Freire e Matheus Cirillo, todos estudantes do ICMC. Também colaboraram com o projeto a professora Solange Rezende, do ICMC, e a professora Sarita Bruschi, coordenadora do USP CodeLab Sanca . Visando ampliar ainda mais seu impacto, o Folki planeja chegar em breve a outras universidades públicas, como a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) . “Queremos expandir para o maior número possível de universidades, com lançamentos de novas versões programadas para o início do próximo ano letivo”, finaliza Yuri.

