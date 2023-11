Após reportagem do SCA, Coca-Cola protocola pedido para realizar a Caravana de Natal em São Carlos

Carvana da Coca-Cola - Crédito: arquivo

Um dia após a publicação de uma reportagem (confira no link) do São Carlos Agora sobre a cidade não estar na lista dos municípios que irão receber a Caravana de Natal da Coca-Cola, a empresa Rio de Janeiro Refrescos, com sede em Ribeirão Preto, responsável pela distribuição dos refrigerantes em São Carlos e região, protocolou um pedido junto ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura Municipal para a realização do evento na cidade. A data prevista é 9 de dezembro, a partir das 18h30 com saída do shopping Iguatemi.

Na matéria publicada pelo portal nas redes sociais, muitos moradores se demonstram frustrados e não esconderam a indignação com a empresa. Caso a Caravana não fosse realizada, esse seria o quarto ano consecutivo sem a passagem dos caminhões iluminados na cidade. A última vez que a caravana passou pela cidade foi em 2019, antes da pandemia.

A empresa deve trazer para a cidade um trio elétrico, três caminhões baú decorados, um caminhão com o Papai Noel e uma van. Todo o trajeto deve durar cerca de 3 horas.

Confira o trajeto previsto. (podem ocorrer mudanças até a data do evento).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também