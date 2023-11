Pelo 4º ano consecutivo, São Carlos não deve receber Caravana da Coca-Cola

Caravana Coca-Cola - Crédito: arquivo

Pelo 4º ano consecutivo São Carlos não deve receber a Caravana de Natal Coca-Cola. A cidade não está na lista oficial da empresa que pode ser acessada através do link: https://www.coca-cola.com.br/natal. A última vez que a cidade recebeu o evento foi em 2019, antes da pandemia de Covid-19.

O que é a Caravana de Natal Coca-Cola?



São caminhões, um trio elétrico e uma caminhonete equipados com mais de mil e quinhentos metros de mangueiras iluminadas com cerca de 40 mil lâmpadas que percorrem as principais ruas e avenida da cidade. Um dos veículos conta com a presença do Papai Noel que distribui balas à população.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também