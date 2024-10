Após lesão no ombro, são-carlense está há quase 2 anos na fila da cirurgia eletiva

Ualisson exibe local onde tem o ombro lesionado: cirurgia é de emergência - Crédito: Divulgação

O jovem são-carlense Ualisson Lima de Carvalho, de 22 anos, convive hoje, com as dores e com remédios controlados para poder viver. Ele está a quase dois anos na fila da cirurgia eletiva após sofrer uma lesão traumática no ombro e rompeu o tendão.

Ualisson é casado com Sandra e reside no Cidade Aracy II. Em dezembro, ele irá ganhar um presente de Natal muito esperado, já que Papai Noel irá abençoar a família com a chegada da pequena Maitê Eloá, já que a esposa está gestante de 7 meses.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Ualisson contou o seu drama, salientando que foi obrigado, neste período, em comum acordo, deixar a empresa onde trabalhava como auxiliar de produção e mudar de área econômica, passando a ser vigilante. “A dor era muita e para continuar a trabalhar, tive que mudar meu dia a dia”, explicou.

Buscava qualidade de vida

Ualisson, como a maioria dos jovens, buscava qualidade de vida ao praticar exercícios em academia e um dos treinos, durante um exercício, sofreu uma luxação, no final de 2022. Com as dores, foi até o Centro Municipal de Especialidades (Ceme), e na primeira consulta, o médico constatou a necessidade de cirurgia. “O médico pediu exames para apurar o grau da lesão.

“Em março de 2023 os exames constataram a lesão traumática no ombro e o rompimento do tendão. Entrei na fila de espera em abril. Foi quando o pessoal do Ceme falou que dali para frente tinha que entrar em contato com a Secretária de Saúde”, disse.

Ualisson afirmou que ficou um ano na espera e em maio desde ano começou a ligar. “Pelo menos umas dez vezes. Uma hora a atendente falava que estava chamando pacientes do início de 2023. Ligava novamente aí já mudava e falava que chamava 2022 ou 2021. Eles não me davam uma data certo ou um prazo”, lamentou.

Remédios controlados

Ualisson garantiu que hoje convive com as dores e toma remédio controlado para suportar as crises. Ele salienta que estranha a forma como é tratado pela Saúde de São Carlos.

“Eu sofri um acidente, fiz todos os procedimentos e os médicos diagnosticaram a gravidade e disseram que é um procedimento de urgência. Já liguei mais de dez vezes na Secretaria de Saúde e além das informações desencontradas, dizem que as cirurgias são emergenciais. Mas a minha é de emergência”, afirmou. “A inconsistência até nas informações passadas por eles. Não informam com precisão, não dão um prazo. Queria apenas saber quando poderei a ter um tratamento correto, ter uma vida normal”, disse. Por sim, Ualisson afirmou que a cirurgia poderia ser realizada no próprio Ceme ou até mesmo na Santa Casa. “Espero que eu possa ter meu pedido atendido e passar pela cirurgia o quanto antes”, finalizou.

“Verificar o motivo”

O SCA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal e em nota, disse que a Secretaria de Saúde informou que o paciente (Ualisson) deve comparecer na sede da SMS, localizada na Avenida São Carlos, 947 - Centro, para que o setor responsável verifique porque o procedimento ainda não foi autorizado.

