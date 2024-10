Após breve trégua, voltará a fazer bastante calor no final de semana

Imagem Ilustrativa - Crédito: agência brasil

Sexta-feira (04/10)



O Tempo volta a ficar estável e com poucas nuvens no interior do estado de São Paulo, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal. Contudo, a nebulosidade continuará acentuada na faixa leste do estado e com previsão de chuvas fracas, associadas aos ventos úmidos que sopram do oceano para o continente. Temperaturas mínimas em ligeiro declínio e ventos moderados, com rajadas ocasionais ao longo do dia.

Sábado (05/10)



Tempo estável e com pouca nebulosidade no interior do estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. No litoral paulista, permanece com nebulosidade mais acentuada e com previsão de chuvas fracas e isoladas. Temperaturas em elevação.

Domingo (06/10)



Massa de ar seco continua atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável com céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva para o estado de São Paulo. (fonte IPMET)

