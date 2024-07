Animação infanto-juvenil, produzida em São Carlos, chega aos cinemas em 25 de julho

Crédito: divulgação

Premiado como o Melhor Longa Infantil de 2024, no Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI), TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA chega aos cinemas do Brasil no dia 25 de julho. Produzido em São Carlos, o filme conta a vida de uma pequena traça se transforma quando ela descobre o amor pela leitura.

Com direção de Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, o filme é da Rocambole Produções, que foi criada em 2003 por quatro alunos do curso de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), distribuído pela LPB Content e codistribuição com a Vitrine Filmes, e tem como principais patrocinadores a Petrobras, o BNDES e a SABESP, por meio de seleção em editais públicos. TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA é um lançamento da Sessão Vitrine Petrobras.

Teca, com voz original de Luy Campos, é uma pequena traça que vive com sua família numa caixa de costuras, alimentando-se de papel. Porém, tudo se transforma quando, ao aprender a ler, ela descobre que os livros não devem ser comidos, pois trazem as histórias que ela tanto ama. Ao lado de seu fiel ácaro Tuti (Hugo Picchi), ela viverá uma grande história ao se aventurar em uma biblioteca.

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA exigiu mais de doze anos de produção, já que sua equipe precisava encontrar soluções criativas para superar todo tipo de desafios técnicos e artísticos que permitissem que o trabalho fosse concluído com padrões internacionais de qualidade. Composto em sua maioria por cenas animadas em stop motion, técnica de animação onde tudo acontece através de sequências de fotografias, usando bonecos articulados em cenários construídos e montados dentro de um estúdio, um verdadeiro set de filmagens em miniatura, o longa começou a ser feito em 2012, na sede da produtora em São Carlos. “Para complicar ainda mais, sempre tivemos a proposta de juntar o stop motion com atores e cenários reais, filmados”, explica Doimo, que também assina a produção e roteiro do filme.

Para realizar uma obra desse porte, e com baixo orçamento, os diretores se dividiram em várias frentes. Tiago MAL acumulou as mais diversas funções: produção, direção de fotografia, tratamento de imagem e cor, e até construção de cenários e bonecos do filme. Já Eduardo Perdido, além de roteirista e diretor, foi o principal animador stop motion do filme, animando cerca de 75% das cenas. Foram necessárias quase 30 mil fotos para fazer os bonecos se movimentarem, cantarem e andarem.

Com sua história, o longa valoriza o amor aos livros e à leitura, o filme traz canções inéditas e originais de Hélio Ziskind, músico com longa trajetória voltada para o público infantil, que compôs temas de programas como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-Bum. Já a direção de arte é de Mateus Rios, ilustrador de livros infantis, como Ela tem olhos de céu, de Socorro Acioli, e Pedro Noite, de Caio Riter.

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA é uma animação reconhecida internacionalmente. Além da premiação como o Melhor Longa Infantil de 2024 no Festival Internacional de Cinema Infantil (FICI), reconhecido com prêmio especial do Júri no 44º Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, em Cuba, e como um dos finalistas do Festival Internacional De Filmes de Animação de Moscou (Rússia). O longa também foi selecionado e exibido durante eventos como o Festival de Cinema de Lisboa - (Portugal), a 27ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e o Festival Internacional de Filmes Infantis de Chicago (EUA).

Assista ao Trailler de TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA.

Centro de Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion

A Rocambole Produções sempre teve consciência de que a indústria de animação do país necessita de pilares sólidos e tem contribuído para a causa oferecendo cursos e oficinas de animação. Mais uma vez, focando no stop motion, criou o “Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion”.

Com sede em São Carlos, o projeto recebeu recursos do edital Lei Paulo Gustavo do Governo federal e Estado de São Paulo, dando oportunidade à Rocambole de compartilhar o conhecimento adquirido na produção do filme através de ações de formação para público jovem e adulto, iniciantes e profissionais, valorizando o cinema e sua produção na região. O projeto conta com uma programação dinâmica para formar novos animadores e um espaço favorável para a realização de novos projetos animados e ações educativas.

Ainda, é possível conhecer o cenários e os bonecos da animação TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA visitando o Centro de Formação em Cinema de Animação Stop Motion.

Sinopse

TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA

A pequena traça Teca vive com sua família e seu fiel ácaro de estimação Tuti numa caixa de costura. O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, percebe que os livros não podem ser comidos, afinal eles guardam as histórias que ela adora. Decididos a resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem para a biblioteca, em busca da história mais importante de suas vidas.

Ficha Técnica

Direção: Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo

Produção: Rocambole Produções

Música original: Hélio Ziskind e Ivan Melo

Direção de Arte: Mateus Rios

Direção de fotografia: Carlos Ebert e Tiago MAL

Supervisão de Som: Ana Luiza Pereira

Vozes de: Luy Campos (Teca), Hugo Picchi (Tuti), Cidalia Castro (Tia Lizete), Ítalo Luiz (Léo), Má Zink (Lalica), Nany Assis (Lipe), Graça Cunha (Clarice), Pierre Bittencourt (João Ratão), Tarsila Amorim (Mãe), Hélio Ziskind (Procópio)

Músicas de: Hélio Ziskind e Ivan Rocha

Elenco: Nelma Nunes (Vovó), Micael Gomes Matos (Zico), Rodolfo Bonifácio (bibliotecário)

Sobre os diretores

Eduardo Perdido, Tiago MAL e Diego M. Doimo, são formados em Imagem e Som na UFSCar e, desde 2003, dirigem a Rocambole Produções. Ao longo dos anos dedicaram-se a diferentes funções na área do audiovisual, como roteiro, direção, produção e animação de curtas e séries de animação em sua maioria voltadas ao público infanto-juvenil. TECA E TUTI: UMA NOITE NA BIBLIOTECA é o primeiro longa de animação da Rocambole e os três além de dirigir o filme, atuaram em outras funções de destaque como animação, fotografia, produção e roteiro

Leia Também