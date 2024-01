André Di Salvo é exonerado do cargo de diretor do PROCON

Diretor do Procon, André Di Salvo - Crédito: arquivo pessoal

O advogado André Nery Di Salvo não é mais diretor do PROCON de São Carlos. Ele estava no cargo desde junho de 2022 e a sua exoneração foi publicada no Diário Oficial do município desta quarta-feira (24).

Em um comunicado Di Salvo disse que ficou sabendo da exoneração através da imprensa local. Veja o texto na integra:



Ao ser comunicado pelos órgãos da imprensa que, através da Portaria 298, de 24/12/2024, fui exonerado da função de Diretor do Despertamento de Defesa do Consumidor, da Secretaria Municipal de Relações Legislativas Institucionais, deste Município, expresso meu agradecimento pelo período que pude servir a sociedade sãocarlense, com muita técnica, profissionalismo e dedicação.

Na oportunidade expresso minha profunda gratidão a todos aqueles que atuaram ao meu lado para que os trabalhos fossem realizados com dedicação em prol da cidadania. Sempre portarei as lições valiosas que moldarão meu compromisso contínuo com o bem comum.

Com o mais elevado respeito, não posso deixar de grafar o meu repúdio à ausência de comunicação da minha exoneração, cuja ciência de seu através dos órgãos de comunicação. Quero acreditar que interesses políticos ou econômicos não tenham sido a motivação da descortês forma de exoneração.

Que Vossas Excelências possam refletir a respeita da forma como se relacionam com as pessoas que se dedicaram e se dedicam à trabalhar em prol do projeto político para o bem-estar da comunidade.

