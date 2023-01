Ampliado o horário de atendimento do CAPS-AD

Crédito: Divulgação

Desde a última segunda-feira, 9, o Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-AD) passou a atender em horário estendido à população. Vinculado à Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, o órgão teve seu funcionamento ampliado para até às 19h, proporcionando mais opções de horário aos munícipes que necessitam do serviço.

De acordo com a chefe da seção de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Carmen Pereira, a ampliação foi projetada com o intuito de possibilitar maior comodidade aos munícipes que procuram pelos serviços de saúde organizados pela Prefeitura. A pasta, inclusive, tem pensado em outras iniciativas similares, mas que só serão implementadas se houver consistência administrativa.

“O CAPS-AD é um serviço de grande importância para a rede de atenção psicossocial do município. É destinado para o atendimento das pessoas maiores de 18 anos que apresentem prejuízos decorrentes do uso problemático de substâncias psicoativas. Com a ampliação do horário de atendimento para até às 19h, conseguiremos beneficiar munícipes que estejam no trabalho ou que, por algum motivo, não consigam acessar a unidade até às 17h”, destaca Carmen.

SERVIÇO

O CAPS-AD tem a função social de disponibilizar atendimento aos usuários abusivos de álcool e outras drogas, dispondo, para tanto, de uma equipe multidisciplinar e que preza pelo tratamento aberto e que respeita a singularidade de cada indivíduo. O acolhimento é feito via demanda espontânea, isto é, sem a necessidade de agendamento, com todo o serviço sendo ofertado gratuitamente à população.

Atualmente, já com as modificações, o CAPS-AD atende os usuários das 7h às 19h, sendo que a unidade fica instalada na Rua Herbert de Souza, 111, no bairro Romeu Santini. Mais informações, assim como o esclarecimento de dúvidas, podem ser solicitadas pessoalmente ou pelos telefones 3374-3388, 3307-8368 e 3374-2264.

