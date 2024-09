Amdocs recebe do ParqTec o título de “Patronesse da Capital da Tecnologia”

A Amdocs, uma das principais empresas globais em soluções de software para telecomunicações, instalada no São Carlos Science Park - Parque Tecnológico de São Carlos, foi recentemente homenageada pelo ParqTec como Título de Patronesse da Capital da Tecnologia.

Em reconhecimento ao impacto positivo de suas iniciativas na cidade, durante a visita de seus executivos globais Yaron Sverdlov, Dan Tartakovsky, Saurabh Gour e Sheeba Yonnathan à Amdocs recebeu o troféu e a placa alusivas ao título outorgado.

Os visitantes se reuniram com líderes locais, como o Prof. Dr. José Galizia Tundisi, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr. Kleber Marcel Uemura, Diretor Regional da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Prof. Dr. José Guilherme Sabe, Presidente da ParqTec, Prof. Sylvio Rosa, Diretor Técnico do ParqTec e Dr. Marcos Henrique dos Santos, Diretor do CIESP Regional São Carlos. Essas interações reforçaram a colaboração entre a Amdocs e a comunidade local, com vistas a futuras parcerias público-privadas.

O Centro de Desenvolvimento da Amdocs em São Carlos completou 12 anos de operações. Desde sua inauguração, o centro tem sido um motor de crescimento, contribuindo significativamente para a criação de empregos e o desenvolvimento de infraestrutura local.

Com mais de 300 colaboradores, o centro atende o Brasil e diversos países da América Latina, reafirmando a importância de São Carlos como a Capital da Tecnologia.

Leia Também