Ambulantes que querem participar do Aracy em Festa devem fazer a inscrição na terça-feira

Os ambulantes que desejam comercializar produtos durante o 12º Aracy em Festa, evento que será realizado nos próximos dias 25 e 26 de novembro, devem se inscrever na próxima terça-feira (21/11) na sede da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada na rua Conde do Pinhal, nº 2.190, no Centro. O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 14h30 às 16h.

Já o sorteio será no mesmo dia, a partir das 16h, com a presença de três representantes dos ambulantes. O resultado do sorteio será divulgado no mesmo dia.

Para participar do sorteio é necessário ser cadastrado na Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ter inscrição municipal e licença da Vigilância Sanitária válidos. Serão disponibilizados 10 locais para barracas com área de 3 m por 3 m e 10 espaços para food trucks.

Após reuniões com representantes da Policia Militar, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e Departamento de Fiscalização, ficou deliberado a restrição da venda de bebidas em recipiente de vidros e latas de alumínio, sendo apenas permitido a comercialização em copos plásticos descartáveis. A medida tomada visa manter a segurança pública no evento, segundo o departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal.

