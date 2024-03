Alunos do SENAC participaram do projeto “Visite a Câmara”

A Câmara Municipal de São Carlos recebeu na tarde desta segunda-feira (18), os alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) que participaram do “Visite a Câmara”, projeto que tem caráter educativo e busca incentivar o exercício da cidadania ao ampliar os mecanismos de interação entre o Legislativo e a comunidade.

Durante a visita guiada, os alunos conheceram as instalações do edifício Euclides da Cunha, os gabinetes dos vereadores, a sala de sessões e a Biblioteca Jurídica “Francisco Xavier Amaral Filho”, que inclui um acervo de jornais com mais de duas mil encadernações do período de 1964 a 2023.

Os 25 estudantes e a professora Claudia puderam conversar com a vereadora Raquel Auxiliadora que falou sobre a organização do Poder Legislativo, as funções dos vereadores e respondeu às perguntas dos alunos.

O projeto “Visite a Câmara” tem como público-alvo todas as idades de escolas das redes pública e particular e para o público em geral que queira conhecer o local. Para agendar uma visita, entre em contato pelo telefone (16) 3362-2087 ou 3362-2088.

