Alunos de escola municipal de São Carlos são dispensados por falta de professores

Alunos das turmas do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Carmine Botta foram dispensados das aulas nesta quarta-feira (27) devido à falta de professor . A situação se arrasta desde o início do ano letivo, prejudicando o aprendizado dos alunos e gerando apreensão entre os pais.

Comunicação da escola e da Secretaria de Educação

A direção da escola emitiu um comunicado aos pais informando que já notificou a Secretaria Municipal de Educação (SME) sobre a falta de professor e que, desde o início do ano, 110 aulas não tiveram professores.

“É com profundo pesar que informamos que precisaremos dispensar turmas a partir de amanhã”, diz o comunicado. “Pedimos que os alunos e familiares compreendam que isso não é por escolha da escola e dos professores.”

A SME, por sua vez, emitiu nota informando que está contratando 10 professores em caráter temporário para cobrir afastamentos e licenças, incluindo a vaga de professor de matemática da Escola Municipal Carmine Botta. O chamamento será publicado no Diário Oficial e a atribuição de aulas deve ser realizada até a próxima quarta-feira, dia 3 de abril.

Prejuízos para os alunos e futuro incerto

A falta de aulas pode ter um impacto significativo no aprendizado dos alunos, prejudicando seu desempenho em outras disciplinas e no futuro profissional. A situação também gera incerteza sobre como será o ensino de matemática para os alunos no próximo ano, quando ingressarem no ensino médio.

Mães de alunos cobram soluções

Elaine Parra, mãe de um aluno do 9º ano, critica a falta de providências da SME e cobra soluções definitivas para o problema.

“A escola está sem professor de matemática desde o começo do ano e isso irá prejudicar os alunos futuramente”.

Outro lado

A Secretaria Municipal de Educação informa que estão sendo contratados 10 professores em caráter temporário para cobrir afastamentos e licenças dos professores PIII (especialistas). O chamamento será publicado no Diário Oficial e a atribuição deve ser realizada até a próxima quarta-feira, dia 3 de abril. Quanto a dispensa de alunos isso é uma prerrogativa somente da SME, não podendo a direção da escola tomar essa decisão sem a autorização da pasta.

