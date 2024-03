Alunos da rede municipal de ensino e entidades filantrópicas recebem caixas de bombons de chocolates

Caixas de bombons prestes a serem entregues: um doce dia para crianças da rede municipal de ensino - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, juntamente com as secretarias de Agricultura e Abastecimento, responsável pela distribuição da merenda escolar e de Educação, entregou nesta quarta-feira, 27, uma caixa de bombom para cada um dos alunos das escolas municipais da cidade, bem como para as instituições conveniadas com a Pefeitura. Foram distribuída 20 mil caixas de chocolate.

Paula Knoff, secretária de Educação, ressalta a alegria de entregar os chocolates para que as crianças possam ter uma Páscoa mais doce.

“É uma alegria muito grande participar desse ato de entrega desses chocolates simbolizando a festa da Páscoa para as crianças da rede municipal de ensino. Nós fizemos a logísticas para todas as unidades escolares, inclusive para as nossas filantrópicas para a entrega para que as crianças tenham a oportunidade de comemorar a data de uma maneira mais doce com suas famílias".

