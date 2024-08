Aluno da USP São Carlos cria aplicativo para organizar a vida acadêmica de quem estuda na Universidade

Apesar de estar no início do curso, Yuri já desenvolveu o aplicativo com conhecimentos obtidos no ICMC - Crédito: Divulgação

Organizar a vida acadêmica pode ser um verdadeiro desafio para os estudantes universitários, que precisam equilibrar aulas, estudos e atividades extracurriculares enquanto fazem provas, trabalhos acadêmicos e outras demandas. Pensando nisso, Yuri Arado, estudante do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, idealizou e desenvolveu o aplicativo Folki.

“Percebi que muitos colegas enfrentavam dificuldades para se organizar, como esquecer de anotar faltas e atividades. No final do semestre, isso resultava em problemas, como estourar o limite de faltas sem perceber. Foi então que decidi criar o aplicativo para simplificar esse processo e ajudar a tornar a vida universitária mais organizada”, afirma Yuri, que é aluno do curso de Sistemas da Informação do ICMC e um dos presidentes do USPCodeLab Sanca, um grupo de inovação e tecnologia da Universidade.

Desenvolvido como um software livre, o aplicativo reúne informações essenciais como grade de matérias, horários das aulas, faltas, tarefas, notas, feriados e muito mais. “Após fazer login com o e-mail da USP, você tem acesso imediato à sua grade integrada. Para registrar as faltas, o próprio estudante deve inseri-las manualmente para que o aplicativo calcule a soma total. O objetivo é centralizar todas as informações importantes em um só lugar, evitando a necessidade de acessar o Sistema Júpiter com frequência”, detalha o presidente do USPCodeLab Sanca.

O Folki está disponível para celulares com sistema operacional Android e também na versão web para usuários iOS. Ele pode ser baixado pela loja de aplicativos do celular ou diretamente por este link: https://folki.com.br.

Feito por estudantes para estudantes

Yuri, que está apenas no 2º semestre do curso, baseou o desenvolvimento do Folki em um projeto anterior chamado Federal Agenda, criado enquanto ele era aluno de informática no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. O aplicativo vem sendo aprimorado desde o início do ano com a colaboração de Gabriel Barbosa, estudante do curso de Ciências da Computação e presidente do USPCodeLab Sanca ao lado de Yuri. “Durante o desenvolvimento, o Yuri frequentemente compartilhava conosco as atualizações do código e discutia os temas envolvidos. Minha principal contribuição foi ajudar na integração do projeto ao USPCodeLab e facilitar a comunicação entre os membros do grupo”, explica Gabriel.

Uma versão beta do aplicativo foi disponibilizada em junho para alguns estudantes do ICMC, e os feedbacks recebidos foram fundamentais para aprimorar o Folki. “A principal crítica era que, embora as pessoas baixassem o aplicativo, elas não o usavam continuamente. Então, fiz melhorias para aumentar o engajamento, como, por exemplo, permitir que um estudante cadastre uma atividade e que todos os colegas de sala recebam. Com isso, 80% dos estudantes que utilizam o aplicativo têm pelo menos uma atividade cadastrada”, explica Yuri.

Apesar de seu lançamento recente, o Folki já conquistou mais de 3 mil usuários, e seu sucesso está refletido nos elogios que têm recebido. “Eu enfrentava dificuldades para gerenciar minhas atividades avaliativas e optativas de cada matéria, além do controle de faltas. O Folki surgiu como a solução perfeita. Agora, consigo organizar todas as minhas atividades em um único lugar”, afirmou Luiza Rodrigues Cardoso, aluna de Engenharia de Computação na USP São Carlos, curso oferecido em parceria pelo ICMC e pela Escola de Engenharia de São Carlos (EESC).

Já a estudante do curso de Biologia da USP Luciana Jamile começou a usar o aplicativo assim que recebeu a informação por um e-mail: “O Folki é bem organizado e tem atendido todas as minhas necessidades como universitária.” Além disso, Yuri tem monitorado os feedbacks pelas redes sociais.

Próximos passos

Com o crescimento do número de usuários e os feedbacks positivos, o USP CodeLab, que vai gerir o projeto, já está planejando novas funcionalidades como o compartilhamento de aulas canceladas entre os alunos e também a expansão de notificações e recursos para engajar ainda mais os usuários.

O projeto recebeu o apoio das professoras Solange Rezende e Sarita Bruschi, ambas do ICMC. “A colaboração das professoras foi fundamental para o sucesso do aplicativo. Elas nos ajudaram a refinar as ideias e a comunicar o projeto de forma eficaz para toda a comunidade acadêmica”, destaca Gabriel.

Grade de matérias: acesse sua grade curricular completa com um clique após fazer login com seu e-mail da USP;

Controle de faltas: permite que o próprio estudante registre suas faltas. O aplicativo calcula automaticamente o total de ausências e alerta sobre possíveis excessos;

Calendário acadêmico: visualize feriados e datas importantes diretamente no aplicativo para um planejamento eficiente;

Gerenciamento de atividades: cadastre e receba informações sobre as atividades acadêmicas, organizando-as por disciplina e data de entrega.

