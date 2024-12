Alunas de São Carlos são vencedoras de programa nacional da Samsung

O projeto 'InfoLadies Sustentabilidade e Nanotecnologia' ficou entre os mais votados pelo Júri Popular | Foto: Luis Madaleno -

Um grupo de cinco alunas da Escola Estadual Prof. Sebastião de Oliveira Rocha, em São Carlos (SP) ficou entre os vencedores da 11ª edição brasileira do Solve For Tomorrow1, programa de cidadania corporativa da Samsung com coordenação geral do Cenpec, com o projeto ‘InfoLadies – Sustentabilidade e Nanotecnologia’.

O projeto apresentado pelas alunas é composto por uma tinta que conduz uma corrente elétrica para montar placas solares de baixo custo, utilizando a plataforma de programação Arduino2. Além de uma placa criada em uma impressora 3D, as estudantes também desenvolveram uma placa de vidro, na qual são aplicadas fitas de LED para serem interligadas às tintas condutivas, otimizando a geração de energia elétrica.

Com o projeto, o grupo ficou entre os premiados na categoria Júri Popular do Solve For Tomorrow Brasil 2024, e foi premiado em uma cerimônia que aconteceu em São Paulo na última terça-feira (3) – com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Samsung Brasil no YouTube. A iniciativa é conhecida nacionalmente por estimular alunos e professores da rede pública de ensino a criarem protótipos inteligentes e inovadores por meio da abordagem STEM (sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), a fim de solucionar problemas e demandas da sociedade.



Sobre o Solve For Tomorrow

O programa Solve for Tomorrow está presente em mais de 60 países no mundo. Na América Latina, o programa já alcançou mais de 354 mil alunos e professores de escolas públicas de 22 países desde 2014. As práticas pedagógicas de destaque de vários países da região estão disponíveis no site Solve for Tomorrow LATAM.

Em sua 11ª edição, o Solve For Tomorrow Brasil registrou um aumento de 19% no número de projetos inscritos – em comparação ao ano anterior. A iniciativa também teve crescimento no número de professores e alunos inscritos, com uma adesão 42% e 10% maior do que em 2023, respectivamente, e no número de escolas cadastradas em 22%.

O Solve for Tomorrow está no Brasil desde 2014 e, desde a edição de 2023, tem uma programação diversa composta por webinars, workshops e mentorias para ajudar os participantes a alcançarem seus objetivos aplicando possíveis melhorias a seus projetos. No total, a iniciativa já envolveu 179 mil estudantes, mais de 39 mil professores, e mais de 7.500 escolas públicas.

A edição brasileira do Solve for Tomorrow conta com uma rede de parceiros, como a representação no Brasil da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO no Brasil), ONG Todos pela Educação e da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), além do apoio do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e a coordenação geral do Cenpec

Leia Também