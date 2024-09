Altas temperaturas da primavera aumentam risco de novos incêndios; alerta prefeitura

Queimada em terreno - Crédito: Divulgação

A primavera 2024 teve início às 9h44 do último domingo (22/9) no Hemisfério Sul, após um inverno sem chuvas e com grande variação de temperaturas dividida entre ondas de frio e calor e focos de queimadas e incêndios por todo o país.

Apesar da primavera ser considerada a estação do ano mais agradável com temperaturas amenas, aumento da umidade do ar, floração ou desabrochamento das flores, modificando a paisagem, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) faz um alerta para risco de incêndios até a quinta-feira, (26/09), em função das temperaturas que podem chegar aos 39°C e a Umidade Relativa do Ar (URA) a 20% em algumas regiões do estado, exceto o litoral paulista.

O Mapa de Risco de Incêndio, uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante o período da estiagem, indica grau máximo de risco em quase todas as faixas do estado.

De acordo com a Defesa Civil, neste período, o Estado de São Paulo será dominado por um clima seco e estável. Sem previsão de chuvas, a atenção se volta para a elevação gradual das temperaturas, que trarão uma sensação de calor e clima seco.

Como o tempo estará seco, os índices de Umidade Relativa do Ar (URA) devem cair no período da tarde elevando o risco de incêndios com atenção especial em áreas de vegetação.

O diretor da Defesa Civil de São Carlos, Pedro Caballero, confirma a previsão da Defesa Civil Estadual e explica que o Estado, em colaboração com os municípios, implementa diversas medidas preventivas, incluindo vistorias nas áreas mais vulneráveis às queimadas, medidas de proteção como aceiros e o reforço nas campanhas de conscientização direcionadas à população.

Entre as orientações para a população ressalta que “o risco elevado para queimadas e tempo quente e seco, a população deve redobrar os cuidados com a saúde, mantendo hidratação constante, se proteger do sol e evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nos horários de sol e calor intenso, estendendo o cuidado da saúde com idosos, crianças e animais domésticos”, orienta Pedro Caballero.

A Defesa Civil de São Carlos informa, ainda, que a primavera começou com altas temperaturas e tempo seco, com sol e variação de nebulosidade em grande parte do estado de São Paulo. Segundo a Meteorologia - Cyan Agroanalytics, até sexta-feira (27/09), os índices de Umidade Relativa do Ar estarão abaixo de 30%, elevando o risco de incêndios. As temperaturas permanecerão acima da média, aumentando gradualmente ao longo dos próximos dias. As máximas podem atingir até 39°C até sexta-feira na região.

Entre sexta (27/09) e sábado (28/09), uma frente fria se aproximará, trazendo aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. No fim de semana, espera-se um alívio no calor e aumento da umidade relativa do ar, mesmo em áreas em que não tenha ocorrido precipitação.

