Alerta: São Carlos está no mapa de risco elevado para queimadas

O risco de incêndios em São Paulo está altíssimo e o governo estadual prorrogou o alerta até terça-feira (10). A falta de chuva e as altas temperaturas, especialmente nas regiões Norte, Noroeste e Oeste, secaram a vegetação e criaram as condições perfeitas para as chamas se espalharem rapidamente.

Com a umidade do ar abaixo de 35% em diversas regiões, o calor é intenso e a sensação térmica é ainda maior. O mapa de risco da Defesa Civil indica perigo de incêndios em todo o estado.

Diante da gravidade da situação, o governo paulista liberou milhões de reais para contratar aeronaves e reforçar o combate às chamas, especialmente em áreas de difícil acesso como as unidades de conservação. Além disso, a Defesa Civil e os municípios estão intensificando as ações de prevenção, como a construção de aceiros (faixas de terra limpas que servem como barreira para o fogo) e campanhas de conscientização.

Na região de Araraquara, as temperaturas podem chegar a 36ºC e a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 20%, o mesmo ocorre nas regiões de Bauru, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Campinas e Sorocaba.

Para a região de São José do Rio Preto e Araçatuba, a previsão é de temperaturas na casa dos 38ºC e umidade relativa do ar abaixo dos 15%.

Em Presidente Prudente e Marília, os termômetros podem registrar temperaturas máximas de 39ºC com umidade relativa abaixo dos 15%. Já para a Região de Itapeva, máxima de 36º C e umidade relativa do ar abaixo dos 25%. Na Região do Vale do Paraíba, a temperatura máxima é de 33º C e a umidade relativa será menor que 30%. Para a região da Serra da Mantiqueira, máxima de 27º C e umidade relativa do ar, de 30%.

Na região metropolitana de São Paulo, as temperaturas podem chegar aos 33ºC. Já a umidade relativa do ar também deve ficar abaixo dos 35%.

