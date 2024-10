Alagamento nas margens da Washington Luís causa transtornos e congestionamento em São Carlos

Fila de carros começa na altura da UFSCar - Crédito: Maycon Maximino

Um alagamento tem causado grandes transtornos aos motoristas que trafegam pela Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de São Carlos, desde a madrugada desta sexta-feira (25). A situação foi provocada por uma tubulação entupida que passa por debaixo da rodovia e deveria escoar a água da chuva. Com o entupimento, a água se acumulou nas margens da estrada e, pela manhã, invadiu uma das faixas de rolamento, representando um perigo para quem passa pelo local.

Equipes da concessionária Econoroeste estão no local realizando a drenagem da água com uma bomba de alta capacidade. Para garantir a segurança, o trânsito está operando em apenas uma faixa no sentido capital/interior, no trecho entre os trevos do Jockey Clube e o Jardim Paulistano. A interdição parcial tem gerado congestionamento e uma longa fila de veículos, que se estende até a altura da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

NOTA DA ECONOROESTE- A EcoNoroeste informa que está monitorando, desde o ínicio da manhã desta sexta-feira (25/10), no quilômetro 236, sentido norte (capital-interior), da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos (SP), um ponto de alagamento devido às fortes chuvas na região.

Foi necessária a interdição da faixa da direita, que continua fechada, para o trabalho de drenagem da água e segurança dos usuários. O trânsito no trecho continua fluindo de forma mais lenta, mas não foi interrompido.

A EcoNoroeste já está trabalhando neste ponto do córrego, mas as obras não estão finalizadas, a previsão é até o final desta tarde.

