Airton Garcia conquista R$ 12,2 milhões em obras do novo Pac Seleções

Sala de aula - Crédito: divulgação

São Carlos receberá R$ 12,2 milhões do Governo Federal, recursos via Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções para investimento nas áreas de Educação, Saúde e Saneamento Básico. O anúncio dos municípios contemplados com recursos da “Seleções do Novo PAC” foi feito pelo Governo Federal em 26 de julho, através do Ministério das Cidades.

Por determinação do prefeito Airton Garcia, a Prefeitura de São Carlos havia encaminhado para o Governo Federal, em outubro e novembro de 2023, 25 propostas de obras para São Carlos.

São Carlos foi contemplada com 4 obras: R$ 2 milhões para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender moradores do bairro Romeu Tortorelli, R$ 3,4 milhões para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) no distrito de Santa Eudóxia, R$ 4,8 milhões para a construção de um poço tubular no Centro de Reservação e Distribuição do Parque Industrial e outros R$ 2 milhões para a construção de uma UBS na região do Cidade Aracy.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que as unidades de saúde serão UBSs de porte I e vão substituir as unidades que hoje funcionam em imóveis alugados. As duas unidades de saúde devem atender 18 mil habitantes com 2 equipes de saúde da família e 3 equipes de saúde bucal.

A unidade do bairro Romeu Tortorelli abrigará uma Equipe de Saúde da Família (ESF) e duas Equipes de Saúde Bucal. A unidade José Fernando Petrilli abrigará uma Equipe de Saúde da Família (ESF) e uma Equipe de Saúde Bucal. A construção dessas unidades permitirá a expansão das equipes de Saúde da Família, de Saúde Bucal e equipes Multiprofissionais, aumentando a cobertura da Atenção Primária nesses locais de maior vulnerabilidade social.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) ressalta que o poço tubular profundo, terá capacidade para 200 m3/h e vai beneficiar 30 mil pessoas, cerca de 10 mil famílias. O projeto foi elaborado pelo DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) a pedido do SAAE São Carlos, em abril de 2021, dentro de uma proposta geral da autarquia na melhoria do abastecimento de água na cidade. Os recursos de R$ 4.887.263,40, são do eixo do PAC Água para Todos na modalidade Abastecimento de Água Urbano.

A Secretaria Municipal de Educação informou que os recursos de R$ 3,4 milhões conquistados junto ao Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), via PAC, serão utilizados para a construção do novo prédio do CEMEI “Dionisio da Silva”, uma unidade educacional tipo 2, na rua Vital da Costa, no Jardim Itararé, ao lado do poço artesiano e reservatório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), no distrito de Santa Eudóxia e terá 700 metros quadrados.

A Secretaria Municipal de Educação anunciou que será publicada nos próximos dias a licitação para construção do novo prédio para o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) “Dionisio da Silva. O convênio foi assinado com a Caixa Econômica Federal de Piracicaba.

“Com esta construção vamos aumentar a capacidade de atendimento de até 188 crianças em dois turnos, matutino e vespertino, ou 94 crianças em período integral. Mais um avanço conquistado para a educação municipal”, salientou a secretária municipal de Educação, Paula Knoff.

Leia Também