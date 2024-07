Ainda há vagas disponíveis no Condomínio para idosos em São Carlos

Crédito: Divulgação

Dez meses após serem contemplados com uma moradia no Residencial “Wilson Marques, inaugurado em setembro de 2023 na rua João Tonassi, nº 351, no Jardim Hikare, os 11 moradores relatam a felicidade de ter um novo lar, fazer novos amigos, melhoria na qualidade de vida e serem assistidos pela Prefeitura por meio de convênio com a Cáritas Diocesana São Carlos, administradora do condomínio.

O primeiro condomínio república para idosos denominado “Residencial “Wilson Marques”, é um residencial com 22 moradias e foi construído por meio do Programa Vida Longa do Governo do Estado de São Paulo.

Atualmente de acordo com a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social ainda existem 11 vagas disponíveis para abrigar novos moradores. Para se cadastrar o interessado deve procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), sendo necessário ter 60 anos ou mais, estar inscrito no Cadastro Único (situação de vulnerabilidade e risco social), ser independente para as atividades da vida diária e ter renda mensal de até no máximo 02 salários mínimos.

O município fez a doação do terreno e ficou responsável pela indicação dos beneficiários, via cadastro realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).



Para o morador Saulo Bernardes a nova moradia melhorou a qualidade de vida. “Graças a Deus tenho um novo lar e está sendo legal morar aqui e conviver com novos amigos e agradeço a Deus e a Prefeitura por essa moradia maravilhosa. Quem ajuda os pobres é abençoado por Deus. A Prefeitura me ajudou também a realizar cirurgia de hérnia e as moças da assistência nos tratam com carinho e tudo o que precisamos eles tomam providências”.

Maria Fernanda de Aguiar Azevedo, assistência social da Cáritas realiza o serviço de acolhimento dos moradores. “O trabalho sempre é desafiador, os moradores estão felizes e aprendendo a viver com a convivência e senso coletivo permanente. Eles cuidam da horta, realizamos diversas oficinas, como informática, artesanato, culinária, jogos, cognição e exercícios físicos. Para disciplinar as decisões coletivas eles têm participação popular nas assembleias mensais, grupos de convivência opinando sobre regras, o cotidiano, temas como saúde mental, política de assistência, saúde bucal, esportes, buscando ofertar serviços para que eles vivam bem, acessem seus direitos de idosos e tenham um envelhecimento saudável e feliz”.

Iara Nogueira se sente agraciada com a nova moradia, “estou feliz aqui e me sinto presenteada por Deus, foi uma graça recebida. Estou bem, ganho um salário mínimo e gastava R$ 900 por mês de contas, hoje pago a comida e o gás, únicos gastos que tenho, só tenho a agradecer”.



José Carlos dos Santos Lacerda, ex-morador do bairro Arnon de Melo, morava sozinho e pagava aluguel. “Estou feliz por morar em um condomínio para idosos, é o céu para mim. Não pago mais aluguel, realizo meu trabalho como marceneiro, participo do jogo da memória com meus vizinhos, uso a academia ao ar livre pra cuidar da saúde e adoro o trabalho das cuidadoras, coordenadoras, psicólogas e assistentes sociais”, disse.



O programa Vida Longa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e a Prefeitura de São Carlos, que disponibiliza moradias para idosos na modalidade república - equipamento comunitário de moradia assistida e gratuita. O investimento foi de R$ 3,5 milhões a fundo perdido.

“O projeto é 100% pensado para pessoas idosas que tem os vínculos quebrados, que precisam ser protegidos ou então que não tem mais parentes e nem para aonde ir. É uma obra com áreas comuns projetadas com recursos de acessibilidade para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso”, explica a secretária adjunta de Cidadania e Assistência Social, Ingridi Ienco Cazella.

O projeto paisagístico é diferenciado para proporcionar um ambiente agradável, e o Centro de Convívio garante um espaço comunitário adequado ao desenvolvimento das atividades previstas no projeto social. Para fazer tudo isso o Governo do Estado precisou da ajuda da Prefeitura para construir o condomínio em uma área muito bem localizada e com 5 mil metros quadrados para que tudo fosse projetado com o devido espaço necessário.



A Secretaria de Cidadania e Assistência Social ressalta que o residencial atende idosos que têm a capacidade de se locomover, de fazer suas tarefas diárias. Os beneficiários não pagam nenhuma prestação, mas precisam seguir as regras do condomínio. Em parceria com a UFSCar, por meio do curso de Gerontologia, Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, são oferecidas diversas atividades para os moradores.

Leia Também