Água da chuva invade cozinha da C.E.M.E.I. Profª Amélia Meirelles Botta

Pais de alunos do C.E.M.E.I. Profª Amélia Meirelles Botta denunciam as precárias condições da escola, que enfrenta alagamentos durante esse período de chuva intensa. Nesta semana, o problema quase afetou a distribuição da merenda, gerando preocupação entre os responsáveis.

"Ninguém toma providências, e as crianças ficam expostas a esse descaso", afirmou um familiar que preferiu não se identificar. Os pais pedem que as autoridades intervenham com urgência para solucionar o problema.

NOTA SME – Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME) o CEMEI Amélia Botta recebeu intervenções no telhado, para substituição de telha quebrada, a qual estava ocasionando goteira na cozinha da unidade. O Departamento de Manutenção da SME, acompanhado por engenheiro da Secretaria de Obras Públicas, estiveram no local para fiscalização dos serviços. Também está sendo realizada a colocação de telhas e chapas galvanizadas embaixo das telhas quebradas, e vedação da laje com manta impermeabilizante. De acordo com a Secretaria de Obras Públicas os servidores e alunos não correm risco, já que a estrutura da unidade não está comprometida.

A SME ressalta, ainda, que já está na programação a troca do telhado e reforma total da escola. O processo licitatório para este objeto já foi concluído e está aguardando a liberação de recursos, na ordem de R$ 271.097,71, para execução da obra.

