Aeroporto de São Carlos recebeu 1.055 passageiros em 2024

Aeroporto de São Carlos - Crédito: divulgação/Rede VOA



O Aeroporto Internacional Mario Pereira Lopes, de São Carlos, recebeu um total de 1.055 passageiros em operações de embarque e desembarque para vários destinos. O número representa quase o dobro do ano anterior, quando apenas 607 usuários passaram pelo terminal. Os números foram repassados pela Artesp a pedido do SCA

O volume de aeronaves que pousou e decolou na pista também cresceu, mas de forma mais discreta. Em 2023 um total de 1.134 passaram pelo aeroporto. No ano seguinte, este número avançou para 1.390.

Como o aeroporto ainda não opera com voos comerciais regulares, a sua utilização se deu através, principalmente de aeronaves que chegaram a São Carlos para receber manutenção no Centro da LATAM e também de voos executivos com contratação particular.



Há alguns anos a Ocean Air chegou a operar com voos comerciais no Mário Pereira Lopes. Porém, em maio de 2005, a empresa anunciou os voos para a cidade de São Carlos, seriam suspensos. A companhia alegou que tomou a decisão porque os índices de ocupação nos voos eram "insatisfatórios".

A empresa operava na cidade do interior paulista desde março de 2005, com dois voos diários na rota São Paulo/Salvador — com escalas em Ribeirão Preto e Brasília. A companhia usava aviões Brasília com capacidade para 30 passageiros.

INVESTIMENTOS - O Consórcio Voa NW e Voa SE venceu o certame com ágio de 11,5% sobre a outorga mínima, com a proposta de R$ 14,7 milhões pela concessão do Bloco Sudeste, que inclui também, além de Ribeirão Preto, os aeroportos comerciais de Bauru-Arealva e Marília, bem como dos aeródromos de Araraquara, São Carlos, Sorocaba, Franca, Guaratinguetá, Avaré-Arandu, Registro e São Manuel.

INVESTIMENTOS NOS AEROPORTOS - O Aeroporto Estadual de São Carlos – Mario Pereira Lopes, em São Carlos, segundo a ARTESP, deverá receber R$ 14 milhões em investimentos ao longo do contrato de concessão de 30 anos que devem ser aplicados na adequação do terminal e instalações aeroportuárias, sistema de indicador de rampa de aproximação (PAPI), implementação de áreas de segurança (RESA), recapeamento e pintura da pista principal e de táxi e pátio, iluminação, atualização de licenciamentos ambientais, renovação de licença de operação ambiental e manejo de fauna no aeroporto.

Nos primeiros quatro anos de operação, os investimentos serão de R$ 75,5 milhões para todos os integrantes do bloco.



A MOVIMENTAÇÃO NO AEROPORTO

PASSAGEIROS (Total de embarque/desembarque):

2023 - 607

2024 - 1.055

AERONAVES: (Total de pouso/decolagem):

2023 - 1.134

2024 - 1.390





