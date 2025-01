AEASC aposta em avanço da verticalização

Verticalização: tendência arquitetônica se consolidou na região central e se espalhou pelos vários bairros da cidade - Crédito: Divulgação



A verticalização arquitetônica, ou verticalização urbana, que é o processo de construção de edifícios altos em áreas urbanas, em vez de casas e edifícios baixos, deve prosseguir a pleno vapor em 2025. A afirmação é do presidente da AEASC (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos), o geólogo Laert Rigo Júnior. A verticalização pode ser uma resposta à demanda por moradia e serviços em regiões com alta densidade populacional. Ela também pode ser uma forma de aproveitar melhor o espaço disponível nas cidades, que muitas vezes são limitados e caros. “Os condomínios verticais em São Carlos ainda têm muito a crescer, quando verticalizamos temos cidades mais compactas, principalmente em locais que já têm serviços e toda infraestrutura básica pronta e que por vezes estão até mesmo subutilizada”, ressalta Laert.





O presidente da AEASC, o geólogo Laert Rigo Júnior: “a nova gestão deverá agir para solucionar o abastecimento público de água, por meio um plano de gestão das águas superficiais e subterrâneas”

SÃO CARLOS AGORA- Qual a expectativa da AEASC com o novo governo na questão do combate às enchentes?

LAERT RIGO JÚNIOR - O combate às enchentes tem que ser um projeto de cidade e não de governo. As enchentes com certeza não serão resolvidas em uma gestão municipal, pois o seu combate demanda projetos básicos, projetos executivos e dinheiro para os projetos e obras, e com certeza o município não tem todos os projetos prontos e muito menos caixa financeiro para as obras. Logo a nova gestão municipal deverá continuar fazendo os projetos técnicos e buscando a realização das obras junto aos governos federais e estaduais, emendas parlamentares e órgãos financiadores.

SCA - A AEASC irá acompanhar de perto o andamento dos projetos e das obras neste sentido?

LAERT - A expectativa da AEASC é que o novo governo municipal continuará em busca de amenizar e combater as enchentes e a nossa entidade fará o seu papel de solicitar as soluções, opinar e fiscalizar sempre de maneira construtiva para o melhor de São Carlos.

SCA- E a revisão do Plano Diretor? Como a AEASC pretende participar?

LAERT - O atual Plano Diretor fez 8 anos de sua última revisão e precisa passar por uma revisão, para sanar dúvidas e conceitos existentes que causam inseguranças jurídicas a municipalidade e aos empreendedores.

A AEASC defende que a revisão seja realizada pela sociedade organizada, que inclui a AEASC, e o poder público, e que seja contratada empresa que organize as reuniões, audiências públicas, gravações, atas, publicações, e um escritório de advocacia para verificar a parte jurídica da legislação do Plano Diretor.

SCA - Existe ainda espaço para o avanço da verticalização em São Carlos?

SCA – E a questão da falta d’água, que continua em vários bairros da região, principalmente na grande Região do Cidade Aracy?

LAERT - A AEASC lembra que a nova gestão deverá agir para solucionar o abastecimento público de água, por meio um plano de gestão das águas superficiais e subterrâneas; assim como efetivar a coleta seletiva de resíduos recicláveis em toda a cidade; realizar o plano e programas de arborização em São Carlos. Desejamos uma próspera e sábia gestão ao novo governo municipal e tudo de bom a toda população de São Carlos nos próximos anos.





