Adolescente de 14 anos desaparece após sair de casa para encontrar rapaz que conheceu na internet

Uma mãe está desesperada em busca de sua filha, Rayane Alves Bispo de 14 anos, que desapareceu após sair de casa no Cidade Aracy para encontrar um rapaz que conheceu na internet. Segundo a genitora, a adolescente saiu dizendo que iria para a casa da tia, mas não chegou ao local.

Rayane teria dito ao irmão que o amava e à mãe para que não se preocupasse, pois estaria bem e feliz. A jovem levou consigo seu celular, um documento de identidade dela e da mãe, e alguns pertences pessoais. Ela trajava calça e blusa pretas, tênis branco/preto/rosa e mochila vinho.

A mãe de Rayane relata que, cerca de 20 minutos antes do desaparecimento da filha, viu uma caminhonete Toyota Hilux branca parada no final da rua. O passageiro do veículo se assemelhava à foto de Eduardo, o rapaz com quem Rayane conversava online.

A família está mobilizada em busca de Rayane e já registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. As autoridades pedem a colaboração da população com qualquer informação que possa levar ao paradeiro da adolescente.

Quem tiver informações sobre Rayane pode entrar em contato com o telefone 16 99195 5775

