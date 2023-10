Acompanhe o que abre e fecha no feriado de 12 de outubro

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos informa que em função do feriado nacional, nesta quinta-feira, 12, em que se comemora o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também o Dia das Crianças, e do ponto facultativo decretado na sexta-feira, dia 13 de outubro, o funcionamento de alguns serviços públicos será alterado, porém os serviços essenciais como segurança do patrimônio público e velório funcionarão normalmente.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) Santa Felícia e Vila Prado seguirão com plantões 24h todos os dias. O mesmo acontece com os serviços da UPA Cidade Aracy, que, por conta da reforma no local, está atendendo no Centro da Juventude “Lauriberto José Reyes”, localizado ao lado da própria UPA. Para casos emergenciais, a população deve acionar diretamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo número 192.

Já as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) não funcionarão na quinta-feira (12/10) e na sexta-feira (13/10), voltando a atender normalmente na segunda-feira (16/10).

A farmácia da UBS da Redenção trabalhará na sexta-feira (13/10), decretado ponto facultativo, das 8h às 13h, em esquema de plantão para a dispensação de medicamentos.

Na Casa do Trabalhador e no Procon, também não haverá expediente no feriado e no ponto facultativo, retornando às atividades na segunda-feira, dia 16 de outubro. O mesmo vale para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos, seja para os serviços de administração ou das Unidades de Atendimento ao Usuário. Nestes dias, o atendimento do SAAE continua ocorrendo normalmente por meio do telefone 0800-300-1520. A ligação é gratuita.

Os restaurantes populares do São Carlos VIII, Cidade Aracy, Antenor Garcia e do Santa Felícia funcionarão normalmente no feriado de 12 de outubro e estarão fechados na sexta-feira (13/10), retomando a oferta das refeições normalmente na segunda-feira (16/10) no horário do almoço, das 11h30 às 13h, e no jantar, das 18h às 19h30.

A Guarda Municipal e o Conselho Tutelar podem ser acionados pelo telefone 153. Já a Defesa Civil atenderá a população pelo telefone 199 ou 3368-1781.

O Mercado Municipal estará aberto no feriado (07/09), com funcionamento facultativo das 9h às 15h e aberto normalmente na sexta-feira (13/10), das 9h às 18h e no sábado (14/10), das 9h às 13h, acompanhando o horário de funcionamento do comércio.

Já o Parque Ecológico Municipal terá funcionamento normal tanto no feriado (12/10) quanto na sexta-feira (13/10), no sábado (14/10) e no domingo (15/10) estando aberto normalmente para visitação pública das 8h às 16h30.

A coleta domiciliar de lixo permanece sem interrupções e mudanças de horário durante o feriado.

