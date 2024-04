Acisc reforça convite aos comerciantes para reunião importante na noite desta segunda-feira (15)

SIGA O SCA NO

Ivone: “Temos que dar as mãos e nos unir” - Crédito: Divulgação

A presidente da Acisc (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquim, reforça o convite para o encontro entre comerciantes e representantes da Prefeitura Municipal, que acontece no Auditório do Palácio Miguel Damha, nesta segunda-feira, 15, a partir das 18h30.

Ivone ressalta que a reunião é aberta para todos os comerciantes interessados e servirá para a discussão e apresentação dos projetos e obras de combate às enchentes, bem como, a ampliação de ações para o setor de Segurança Pública, na cidade.

Na oportunidade, os secretários municipais Netto Donato (Governo) e João Muller (Obras Públicas) apresentarão aos comerciantes, as obras que estão sendo executadas para mitigar as enchentes na cidade, em especial, na Baixada do Mercado Municipal, que tem trazido perdas materiais aos comerciantes dessa região, e o Samir Gardini (Segurança Pública e Defesa Social) para discutir esse tema de grande importância.

Os secretários também devem apresentar os projetos executivos que vão direcionar corretamente os investimentos de combate às enchentes no centro comercial de São Carlos, os quais foram contratados e elaborados pela empresa Hidrostudio Engenharia S/S. “Como a gente vem dizendo, a prefeitura tem se mostrado bastante preocupada com a questão das enchentes em nossa cidade, porém, muitas dessas ações não são de conhecimento dos nossos comerciantes. Daí, o motivo de realizarmos esse encontro para que sejam apresentados esses projetos de interesse do setor de comércio e nossos comerciantes possam ter a oportunidade de tirar suas dúvidas”, afirmou Ivone Zanquim.

A presidente finaliza convidando todos os comerciantes. “Aproveito para convidar todos os comerciantes. Temos que dar as mãos e nos unir para que consigamos lotar o auditório da Acisc e mostrar a importância e a força do nosso comércio”, finalizou.

