ACISC passa a oferecer o Plano Essencial Unimed para associados

Unidade 2 do Hospital Unimed - Crédito: Divulgação

A ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos) lançou uma nova oportunidade de serviço de saúde para seus associados: o Plano Essencial Unimed. Trata-se de uma alternativa completa e acessível para empresários associados à entidade, que buscam proteger a saúde de suas equipes e seus dependentes, com a qualidade da operadora Unimed São Carlos.

Com valores a partir de R$ 125,90, o Plano Essencial Unimed é com coparticipação, e oferece cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, tendo acomodação em quarto coletivo, além de uma ampla rede de especialistas para garantir o cuidado integral aos colaboradores e seus familiares.

“O plano com coparticipação permite maior controle sobre os custos, pois os associados pagam uma parte do atendimento médico utilizado, sendo uma alternativa mais econômica, mas mantendo o conforto e a segurança durante internações hospitalares”, explicou Ivone Zanquim, presidente da ACISC.

Condições exclusivas para Associados ACISC

O Plano Essencial Unimed é oferecido exclusivamente para empresas associadas à ACISC, com valores a partir de R$ 125,90 por pessoa. Além disso, para contratações realizadas entre 5 e 20 de novembro de 2024, há uma condição especial: a adesão não terá carência, permitindo que os novos beneficiários possam utilizar os serviços imediatamente.

“Essa parceria entre a ACISC e a Unimed traz uma opção de plano de saúde com excelente custo-benefício, ideal para empresas que querem investir na saúde e no bem-estar de seus colaboradores sem comprometer o orçamento”, destacou a presidente da ACISC.

Para contratar o Plano Essencial Unimed ou obter mais informações, os interessados devem procurar a ACISC e garantir esse benefício especial para seus colaboradores. “Cuidar da saúde da sua equipe nunca foi tão acessível. Fale com a ACISC e contrate o Plano Essencial Unimed São Carlos”, finaliza Ivone.

