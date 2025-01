Acisc entrega prêmios da campanha "Presentão de Natal"

Crédito: Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) realizou a entrega oficial dos prêmios da campanha "Presentão de Natal 2024". O evento foi marcado pela alegria e comemoração dos ganhadores.

Durante a campanha, consumidores que realizaram compras nas lojas associadas à Acisc tiveram a chance de participar do sorteio, concorrendo a prêmios como três iPhones 15 de 128GB e duas motos Yamaha Factor 125i 0 km. O sorteio ocorreu no dia 8 de janeiro.

As ganhadoras dos iPhones foram Carla Fernandes da Conceição, que fez suas compras na MM Comercial Casa & Construção; Semele Oliveira, cliente da loja Elle & Ella; e Paula Mayra Coutinho Ferreira, que participou da campanha comprando na Patrimonium Menswear.

As motos Yamaha Factor 125i foram sorteadas para Iara Oliveira, cliente da loja Charanguinha, e Claudia Cristina Mariolo Saldanha, que fez suas compras nos Supermercados Jaú Serve.

A presidente da Acisc, Ivone Zanquim, destacou a importância da campanha para o fortalecimento do comércio local. “A campanha ‘Presentão de Natal’ é mais do que uma ação de incentivo. Ela reflete a força do comércio de São Carlos e a conexão que temos com os consumidores. Estamos muito felizes com os resultados e com o impacto positivo na economia local”, afirmou.

Lançada em 27 de novembro de 2024, a campanha movimentou o comércio local com mais de 20 mil cupons registrados e uma movimentação econômica estimada em mais de R$ 3,3 milhões. Além disso, a Acisc distribuiu 3 mil panetones de chocolate aos consumidores, sendo que 50 deles continham vales-compra de R$ 500 para uso nas lojas participantes.

Ivone Zanquim aproveitou a ocasião para anunciar que a Acisc já está planejando novas campanhas para 2025, com o objetivo de continuar promovendo o comércio local e beneficiando os consumidores. “Nossos associados e clientes podem esperar muitas novidades neste ano. Nosso compromisso é sempre fomentar o crescimento econômico da nossa cidade e valorizar nossa comunidade”, finalizou.

Leia Também