Acisc encerra a campanha Natal Iluminado

Crédito: Divulgação

Pensando em presentear o maior número de pessoas, a Acisc escolheu o compre e ganha para a campanha Natal Iluminado deste ano, no qual, a cada R$ 300,00 em compras em lojas associadas, era possível retirar um panetone de frutas, da marca Artesinni, mediante CPF na nota ou cupom fiscal, sendo apenas um prêmio por CPF. O regulamento e lojas participantes estiveram disponíveis no site e aplicativo ao longo de toda campanha.

O ponto de troca, localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, esteve aberto do 4 a 26 de dezembro, datas em que a campanha ficou ativa. Foram disponibilizados 5 mil unidades de panetone, com 400g cada, para distribuição e foram contempladas 4.872 pessoas com a premiação.

O presidente da Acisc, José Fernando Domingues, decidiu realizar uma doação, das 128 unidades faltantes da campanha a uma entidade na qual, foram retiradas hoje (27) pela mesma. Para José Fernando Domingues, a campanha superou as expectativas. “A Acisc nunca havia feito uma campanha de natal com este formato e de início ficamos receosos sobre a aceitação dos consumidores, mas logo nos primeiros dias vimos que foi muito bem aceita e a distribuição dos panetones estava indo muito bem, e acredito que os panetones teriam se esgotado caso a campanha durasse mais alguns dias.”

Agradecemos a todos que participaram e desejamos que quem não conseguiu, participe das próximas diversas outras que estão por vir. Agradecemos também a todos os associados que participaram e abraçaram a campanha. O sucesso se dá a cada um de vocês.

