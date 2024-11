Acisc e Prefeitura inauguram o "Mundo Encantado de Natal" com apresentação da Orquestra e Parada de Natal

Crédito: Divulgação

A Acisc e a Prefeitura de São Carlos, inauguram no próximo sábado, 16, a partir das 19h, o “Mundo Encantado de Natal”. A ação é voltada não apenas para são-carlenses, mas também para turistas da região, com uma programação super especial na Praça do Mercado Municipal.

Entre as atrações do evento de inauguração, estão a Parada de Natal, que contará com a presença do Papai Noel e de diversos personagens (Mickey e Minnie; Renas, Guta Natalina, Bike Trenó, Rudolph Rena de Pelúcia), e a apresentação da Orquestra Sinfônica Paulista São Carlos, que interpretará clássicos natalinos para emocionar o público.

Ivone Zanquim, presidente da Acisc, ressalta que a decoração temática deste ano é um espetáculo à parte, incluindo cenários mágicos e instagramáveis com elementos de fibra de vidro e estruturas iluminadas. Destaques na Praça do Mercado incluem uma Árvore Gigante de 15 metros de altura; o Caminho Estrelado; os túneis iluminados da Bola Gigante e da Caixa Gigante; o Trenó e, claro, a presença do Papai Noel.

“A parceria da Acisc valoriza a cidade, é uma ação que mostra o compromisso da entidade com a cidade. Para a Prefeitura é fundamental ações que mobilizam cidadãos, comerciantes e também quem visita nossa cidade nesta época”, destaca o secretário Municipal de Comunicação, Leandro Severo.

"Neste ano, ao lado de toda a nossa Diretoria e dos Colaboradores da Acisc, buscamos criar uma decoração que fosse mais do que bonita, mas também interativa e memorável para que você registre momentos especiais com a sua família e seus amigos”, destacou a presidente da Acisc, Ivone Zanquim.

Além da Praça do Mercado Municipal, outros pontos da cidade também serão contemplados com uma iluminação especial. O Calçadão da General Osório até o Jaú Serve receberá um conjunto de estrelas nos postes, enquanto as rotatórias do Carrefour e da Praça Itália ganharão árvores iluminadas de 12 metros de altura e letreiros de "Feliz Natal", ampliando o clima natalino por toda São Carlos.

“O Natal iluminado é uma celebração que resgata a magia do Natal e reforça a união entre as famílias. Este ano, com atrações inéditas e uma decoração grandiosa, queremos oferecer um espetáculo inesquecível para todos e o mais importante: impulsionar as vendas no comércio, movimentando a economia da nossa cidade”, destacou a presidente da Acisc.

O evento, que marca o início das festividades de fim de ano em São Carlos, é um convite para que a população viva a magia do Natal de forma única. A programação e a decoração especial permanecerão até o início de janeiro de 2025.

“Com luzes, música, personagens encantadores e cenários deslumbrantes, o Natal Iluminado da Acisc promete ser uma experiência memorável para toda a família, fortalecendo o espírito natalino e valorizando o comércio da cidade de São Carlos. Estão todos convidados a vivenciarem essa magia com a gente”, afirma Ivone Zanquim.

O secretário Municipal de Comunicação lembra que o trabalho entre Prefeitura e Acisc é um exemplo. “Buscamos cada vez mais maneiras de trabalhar em conjunto, somando esforços. A Acisc tem se mostrado parceira importante da Prefeitura. Acreditamos que este é o caminho para realizarmos ações que cada vez mais valorizem a cidade”, finalizou Leandro Severo.

