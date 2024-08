ACISC Divulga Horário de Funcionamento do Comércio de São Carlos para setembro

Centro comercial de São Carlos - Crédito: divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos (ACISC) divulgou o horário de funcionamento do comércio para o mês de setembro de 2024. Segundo o calendário, o comércio estará fechado em todos os domingos do mês: 01, 08, 15, 22 e 29 de setembro.

No feriado de 07 de setembro, Dia da Independência do Brasil, o comércio funcionará em horário especial, das 9h às 13h, o mesmo acontecendo nos sábados, 21 e 28 de setembro. No sábado, 14 de setembro, as lojas estarão abertas das 9h às 17h.

De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento será das 9h às 18h, mantendo a rotina habitual de atendimento.

Ivone Zanquim, presidente da ACISC, esclareceu que o horário de abertura do comércio é decidido durante a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), acordado entre os sindicatos da categoria e os comerciantes. “A ACISC apenas colabora com a divulgação dos horários, portanto, não interferimos nas decisões desse calendário”, ressaltou Ivone.

A divulgação dos horários visa garantir que os consumidores e comerciantes estejam cientes das operações durante o mês, especialmente em datas específicas como feriados e sábados.

A ACISC reforça a importância de ficar atento ao calendário de funcionamento para evitar inconvenientes e aproveitar ao máximo os serviços oferecidos.

Serviço:

Horário do Comércio para Setembro 2024

Domingos (01, 08, 15, 22 e 29): FECHADO

Feriado da Independência do Brasil (07): das 9h 13h

Sábado (14): das 9h às 17h

Sábados (21 e 28): das 9h às 13h

Segunda a sexta: das 9h às 18h

