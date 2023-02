Acisc completa 92 anos de existência

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Associação Comercial e Industrial de São Carlos completou 92 anos de história na última quarta-feira (22). Durante todas as décadas de sua existência a Acisc sempre buscou estar ao lado do empreendedor da cidade, ajudando-o a superar os desafios do setor.

José Fernando Domingues, o Zelão, presidente da associação, entende bem dos obstáculos que o empresário terá no seu caminho. “Minha trajetória como empreendedor começou há mais de trinta anos, quando criei uma corretora de seguros, desde então eu percebi que o empreendedor merece respeito e apoio, já que a jornada certamente terá adversidades”, exclama Zelão.

Ciente do complexo caminho até atingir o sucesso e apaixonado pelo empreendedorismo, Zelão comenta que estar como presidente da Acisc é algo que tem muito significado. “As pessoas que me conhecem sabem que estou constantemente pensando em como estar mais próximo, em como orientar e promover nossos empresários, sejam eles pequenos, grandes e médios”, pontua o presidente.

Perguntado sobre os motivos de tanto sucesso e longevidade da Acisc, Zelão responde rápido: ‘Sem dúvida a associação tem sucesso por causa das pessoas tão competentes que já passaram ou que ainda atuam aqui, os conselhos, sejam eles diretivo, fiscal e consultivo, são formados por pessoas apaixonadas, e claro, o maior pilar das vitórias da Acisc são os associados, são eles os maiores realizadores da cidade, não só contribuindo com a associação, mas mudando a vida das pessoas, gerando emprego e renda”, destaca.

Mozart Maluf Pedroso, vice-presidente da Assisc e proprietário da Paraki Estacionamentos, afirma que a Acisc desenvolve um papel fundamental na cidade, e que é sempre prazeroso poder falar da associação. “É sempre gratificante falar sobre a Acisc, é uma entidade ícone em São Carlos e também na região, são muitos serviços prestados ao comércio local, fica aqui meus parabéns para a associação e também para todos os comerciantes da cidade”, comenta.

Eduardo Martins é de SCPC e proprietário da Eduardos Brinquedos. Ele comemora a atuação da Acisc e a história de sucesso. “Ao longo desses 92 anos a associação a Associação tem um papel relevante, ajudando e contribuindo pra economia e para o comércio da cidade, eu desejo muito sucesso e muitos anos de contribuição, ajudando as empresas que estão em São Carlos”, pontua.

A Associação Comercial de São Carlos atende no Palácio do Comércio “Miguel Damha”, localizado na Rua General Osório, 401, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, entre 8 e 18 horas.

Leia Também