08 Out 2024 - 10h44

08 Out 2024 - 10h44

Safira desapareceu no último domingo (06) na região do Aracy II. Ela estava usando uma coleira, vermelha. Informações sobre paradeiro da gatinha, devem ser repassadas no contato: (16) 99611-7258

Duque está desaparecido desde o ano passado, quando escapou de sua residência no Santa Marta. Informações sobre paradeiro do gatinho, devem ser repassadas no contato: 16 992964623

