Ação social vai distribuir milhares de presentes em São Carlos

Papai Noel fará a alegria de crianças neste sábado em São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma ação social, com a presença mais que confirmada do Papai Noel, vai alegrar a tarde deste sábado, 21. A partir das 14h, um caminhão carregado com 3 mil bolas e 2,2 mil brinquedos, além de milhares de balas, vai percorrer vários bairros de São Carlos para levar alegria para crianças da periferia.

O caminhão irá percorrer as principais ruas do Cidade Aracy (1 e 2), Jardim Zavaglia, Antenor Garcia, Planalto Verde e bairros próximos, com direito a muitas brincadeiras e divertimentos.

A ação social começou há oito anos e tem a frente o comerciante Miguel Dias seu sócio (irmão) José Scanfella Júnior e o amigo Robson Meciano. “Temos a alegria de realizar doações de brinquedos e doces para crianças e a cada ano, nosso compromisso só cresce! Valorizamos cada sorriso que conseguimos proporcionar e é gratificante ver o impacto positivo que essas doações têm na vida dos pequenos. Com o apoio de mais de 25 funcionários, amigos e familiares dedicados, conseguimos transformar um sonho que começou há 20 anos em uma realidade vibrante. Juntos, fazemos a diferença na vida dessas crianças e trazemos um pouco mais de alegria para nossa cidade”, disse, emocionado Miguel, que espera com ansiedade o momento de ver a alegria no rosto dos pequenos são-carlenses.

“Agradecemos a todos que nos ajudam nessa jornada incrível. Vamos continuar espalhando amor e esperança, um sorriso de cada vez!”, finalizou.

