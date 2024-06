3º Arraiá do Instituto ADN arrecada mais de R$15 mil em prol do Instituto ACORDE

No último dia 8 de junho o Instituto ADN, braço social do Grupo ADN, promoveu a 3ª edição do seu já tradicional arraiá beneficente e arrecadou mais de R$15 mil que foram integralmente doados para o Instituto ACORDE, instituição que promove atividades de desenvolvimento e integração de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual.

O evento realizado no salão da AEASC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos) reuniu mais de 300 pessoas entre parceiros, colaboradores e familiares, bem como voluntários, que curtiram música ao vivo com a dupla Pedro Vitor e Mariana e se deliciaram com as barracas de comidas e bebidas, além do show de prêmios, bingo e as brincadeiras para crianças e adultos.

Para Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN e presidente do Instituto ADN o evento reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento social das cidades em que atua. “Mais do que construir empreendimentos que promovem o acesso a moradia, nós também estimulamos o voluntariado por parte dos nossos times e trabalhamos juntos com projetos e atividades que contribuem para a transformação do futuro das pessoas, gerando oportunidades e melhor qualidade de vida. Já estamos ansiosos para a festa do ano que vem. Agradeço todos os patrocinadores e apoiadores que fizeram desse evento um sucesso”, disse Pedro.

O 3º Arraiá do Instituto ADN contou com patrocínio da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), AEASC (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos), Fini, Park Idiomas, Home Imob, Óticas São Carlos, Mauve Mídias Sociais e apoio dos parceiros TAG Som e Luz, São Carlos S/A Indústria de Papel e Embalagens, Plant Flora, Pet Center, Mais Laser, LS Comunicação Visual, Imperial Toalheria, Gráfica Guillen & Andrioli, Frida Esmalteria, Baummer Semijóias e a dupla sertaneja Pedro Vitor e Mariana.