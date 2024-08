38º Batalhão da PM realiza a campanha do agasalho

38º Batalhão da PM - Crédito: arquivo

O 38º Batalhão de Polícia Militar iniciou a Campanha do Agasalho 2024, que é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, ligado ao Governo do Estado, em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade civil.

A campanha será realizada até 19 de setembro, e serão arrecadados itens essenciais para aquecer aqueles que mais precisam neste inverno: cobertores, toucas, luvas e meias.

As Unidades policiais servirão de postos de arrecadação e todo material arrecadado será enviado para o Fundo Social de cada município.

Postos de arrecadação de doações:

São Carlos: Rua Bento Carlos, 930 – Centro – sede do 38º BPM/I e Companhia de Força Tática; Rua Santos Dumont, 260 – Jardim Santa Helena – sede da 1ª e 2ª Companhia PM.

Descalvado: Rua Francisco Ruiz, 455 - Novo Jd Belém

Porto Ferreira: Av. Álvaro de Góes Valeriani, s/nº - Jd. Aeroporto

Santa Rita Passa Quatro: Rua Luis Ruvieiro, 061 - Jd. Cinelândia

Ibaté: Rua Angelo Perucci, 675 - Jd Sta. Terezinha

Ribeirão Bonito: Rua Domingos de Almeida, 323

Dourado: Rua Dr. Marques Ferreira, 228 - Centro

Para outras informações ligue: (16) 3371-2091- (Assuntos Civis da Polícia Militar São Carlos).

