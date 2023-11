Serviços de DOC e TEC serão extintos do sistema financeiro a partir de 2024

Crédito: Divulgação

A partir de fevereiro de 2024 os produtos financeiros DOC (Documento de Ordem de Crédito) e TEC (Transferência Especial de Crédito), utilizada por empresas para pagamento de benefícios dos funcionários deixarão de existir. O Sicoob está no processo de orientação de suas cooperativas e de seus cooperados.

A descontinuidade desses serviços é uma determinação do Banco Central do Brasil que a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já adotou. A partir do dia 15 de janeiro de 2024 os produtos serão descontinuados. “O Sistema Financeiro Nacional irá processar DOCs e TECs previamente agendados com transferência prevista até 29 de fevereiro”, explica o diretor operacional do Sicoob Crediacisc, Adão Luís Garcia.

No Sicoob Crediacisc os cooperados serão informados da mudança e estimulados a utilizar o TED (Transferência Eletrônica Disponível) e o PIX. Criado em 1985, o DOC perdeu espaço para formas mais rápidas e mais baratas de transferência de recursos. Levantamento feito pela Febraban mostra que as transações via DOC em 2022 somaram 59 milhões de operações, apenas 0,09% do total de 63,062 bilhões de operações realizadas.

Os dados reunidos pela Febraban mostraram ainda que o DOC ficou atrás dos cheques (202,8 milhões), TED (1,01 bilhão), boleto (4 bilhões), cartão de débito (15,6 bilhões), cartão de crédito (18,2 bilhões) e do PIX, a escolha preferida dos brasileiros, com 24 bilhões de operações.

“O sistema financeiro também evolui com as novas tecnologias e com a moeda cada vez mais digital”, observa o diretor presidente do Sicoob Crediacisc, Marcos Martinelli. Para ele, integrar o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil é fundamental para acompanhar essa evolução. “Enquanto sistema Sicoob estamos bastante adiantados e trabalhando em novas funcionalidades que atendam esse novo momento”, observou.

No ranking “Melhores Bancos do Mundo 2023”, elaborado pela Forbes, o Sicoob consta como uma das melhores instituições financeiras do Brasil. E segundo o Banco Central, o Sicoob tornou-se a maior rede de atendimento físico do país, com mais de 4,3 mil pontos de atendimento, ultrapassando players bancários relevantes.

“Em mais de 360 cidades brasileiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente fisicamente”, salienta Martinelli. Segundo ele, essa é a característica do c

