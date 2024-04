Calor fora de época vai durar até fim de abril

SIGA O SCA NO

Centro de São Carlos -

A quarta onda de calor deste ano deve se estender até a próxima semana, com temperaturas que podem chegar a 35°C. O calorão fora de época vai chegar no final do mês, e a temperatura acima da média vai atingir vários estados, principalmente das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Nos próximos dias, a escalada da temperatura vai afetar o Sudeste, onde as máximas vão ficar bem acima do comum para o fim de abril. É o caso de São Paulo e parte de Minas Gerais, que terão máximas em torno de 35°C, mas podem chegar até a 39°C.

Lembrando que os primeiros 20 dias deste mês registraram temperaturas entre três e quatro graus acima da média histórica em quase todo o país.

Com informações da Agência Brasil

