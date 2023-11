Onda de calor: Defesa Civil Nacional alerta para aumento das temperaturas nesta semana

Sol - Crédito: Pixabay

A Defesa Civil Nacional alerta para uma onda de calor em localidades de 13 estados brasileiros e no Distrito Federal até a próxima sexta-feira (17). Em algumas cidades, as temperaturas máximas devem superar os 40°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso meteorológico especial de nível vermelho (grande perigo). Saiba mais aqui.

Serão afetados pela onda de calor os estados do Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Bahia, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santos e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesse período de temperaturas altas, há maior probabilidade de incêndios na vegetação, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, que ainda registram baixa umidade do ar.

O diretor do Centro Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, destaca que a população precisa estar atenta às medidas de autoproteção. Em caso de emergência, é recomendado entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 190.

Veja abaixo as recomendações para autoproteção:

Beba bastante água, mesmo se estiver sem sede

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 16h

Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele

Use umidificadores de ar em casa e no trabalho. Você também pode utilizar bacias de água ou estender toalhas e panos úmidos próximos à cama

Use roupas leves e mais claras

Use protetor solar com FPS 30 ou mais

Evite consumo de cafeína

Consuma alimentos leves, como frutas e verduras

Evite ficar muito tempo no carro

Em caso de problemas respiratórios, procure um posto médico

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190)

Acompanhe as informações oficiais, por meio de sites, carros de som, rádio, SMS, entre outros, emitidos pela Defesa Civil ou outras autoridades de sua cidade.

Onda de calor

Segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade), a onda de calor é caracterizada por um período prolongado de tempo excessivamente quente e desconfortável, no qual as temperaturas ficam acima de um valor normal esperado para uma região em determinado período do ano. Geralmente, é adotado um período mínimo de três dias com temperaturas 5°C acima dos valores máximos médios.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também