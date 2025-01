Vacinação noturna contra a Covid-19 em Ibaté começa na segunda-feira dia 20

Vacina - Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A Secretaria de Saúde de Ibaté e a Vigilância Epidemiológica vão realizar, à partir de segunda-feira (20/01), o plantão noturno de vacinação nas unidades de saúde dos bairros Jardim Nosso Teto, Jardim Icaraí, Jardim Cruzado I e II e Jardim América das 17h às 21h.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 e destaca que proteger-se é um ato de cuidado com você e com todos ao seu redor.

A imunização segue sendo a principal medida para combater o avanço do vírus e garantir a segurança de toda a população. A vacina também ficará disponível nas unidades de saúde durante todo o dia.

Confira as datas, locais e horários:

Datas e Locais

20/01 – PSF Jardim Nosso Teto e PSF Icaraí

22/01 – UBS Icaraí e PSF Jardim Cruzado II

27/01 – PSF Cruzado e UBS Icaraí

29/01 – PSF Jardim América e PSF Icaraí

A Prefeitura orienta que os cidadãos se dirijam à unidade de saúde mais próxima de sua residência e não se esqueçam de levar o cartão de vacinação para garantir o registro da dose aplicada.

