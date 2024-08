Vacina ajuda a prevenir doenças com a broncopneumonia, que causou a morte de Silvio Santos

SIGA O SCA NO

Broncopneumonia em decorrência da H1N1. Essa foi a causa da morte do apresentador Sílvio Santos na madrugada deste sábado (17). Ele estava internado no hospital Albert Einstein em São Paulo desde o início do mês, mas já tinha passado por lá em julho também por conta da doença.

A broncopneumonia é uma infecção pulmonar que atinge as vias aéreas e os brônquios. Ela compromete o fluxo de ar e a oxigenação. O clínico geral Marcos Pontes explica melhor e fala dos primeiros sintomas:

"Ela vai conseguir acometer o pulmão fazendo uma infecção onde vai destruindo o tecido pulmonar: os bronquíolos e brônquios. E aí o paciente vai apresentar tosse, febre, cansaço, dor torácica, uma queda do estado geral".

E os idosos estão entre a população mais atingida. O médico explica que isso se deve, também, à comorbidades associadas. Ele ainda faz um alerta. A vacina é uma grande ajuda na prevenção.

"A gripe, como o H1N1 que aconteceu com o nosso querido Silvio Santos, acaba sendo uma porta de entrada para uma bactéria. O pulmão não está bem porque ele tem uma gripe, que é uma infecção causada por vírus, que também causa acometimentos no pulmão. Em decorrência disso, uma bactéria oportunista vem e faz uma co-infecção e vai agravar o quadro. A vacina para gripe ajuda sim, porque você previne um quadro de gripe, que pode ser uma porta de entrada para fazer uma infecção por bactéria".

O médico ainda complementa: além da vacina, cuidar da saúde geral, fazer exercícios, ter uma boa alimentação são fundamentais.

