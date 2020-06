Unidade Saúde Escola promove práticas de meditação a distância

Crédito: Divulgação

Ajudar a enfrentar os efeitos da ansiedade e do estresse causados pela pandemia da Covid-19 e a manter o equilíbrio emocional neste momento desafiador. Com esses objetivos, a Unidade Saúde Escola (USE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está promovendo atividades de meditação a distância abertas ao público em geral. Supervisionadas pela psicóloga Daniela Xavier, da USE, as aulas podem ser acompanhadas pelo Youtube. Um outro grupo de prática online, voltado para profissionais da Saúde, terá início neste mês de junho, e as inscrições estão disponíveis.

No escopo do projeto, semanalmente, às sextas-feiras, são disponibilizados novos vídeos no Youtube (https://bit.ly/3dgzGvR). São reflexões e práticas de mindfulness (atenção plena), conceitos de Terapia Cognitiva e conteúdo interdisciplinar de educação em saúde.

O mindfulness consiste na atenção plena no momento presente, evitando julgamento dos desdobramentos das experiências. Com origem nas tradições religiosas orientais, tornou-se uma estratégia terapêutica secular, com sólida base científica. Seu emprego tem se mostrado benéfico em diversas condições de promoção de saúde, para redução do estresse, ansiedade, depressão, e amenizando sintomas de doenças crônicas. Já a Terapia Cognitiva, ou Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), visa desenvolver estratégias para modificar o pensamento e o sistema de crenças do indivíduo e produzir mudanças emocionais e comportamentais duradouras.

"Estamos sendo bombardeados por notícias assustadoras, temos incertezas e visualizamos a necessidade de mudanças. Neste momento tão desafiador para toda a humanidade a prática de diferentes formas de meditação pode nos auxiliar na redução dos níveis de estresse e ansiedade, tirando nossa mente do piloto automático, ampliando nossa capacidade de atenção e concentração e trazendo uma perspectiva de mudança na forma com que reagimos aos eventos internos - nossas sensações, pensamentos e sentimentos - e externos", afirma Xavier.

O projeto teve início no dia 23 de março. Os vídeos disponibilizados somam cerca de 400 visualizações e o canal possui 110 inscritos até o momento.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Uma outra ação terá início ainda neste mês de junho, voltada exclusivamente para profissionais da Saúde como estratégia de autocuidado. "A meditação pode ser uma forma de cultivar a saúde mental desses profissionais e protegê-los do desgaste e da sobrecarga emocional", defende Xavier.

A proposta, que prevê práticas de meditação ao vivo e gravadas, além da troca de experiências, tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos e oferta 20 vagas. As lives serão realizadas pela plataforma Google Meet, em link a ser enviado aos inscritos. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail danielaxaviersouza@gmail.com. As inscrições ficam abertas até o preenchimento das vagas. Outras informações podem ser solicitadas pelo mesmo e-mail.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também