Gestantes, bebês e puérperas ganham ambulatório especializado em assistência médica em São Carlos

A Prefeitura de São Carlos inaugurou na manhã desta quinta-feira (09/05), na Avenida São Carlos, 947, o Ambulatório Materno Infantil Intermediário “Suely Fernandes”, que fará atendimento referenciado especializado na atenção e assistência durante o pré-natal de gestantes, recém nascidos e puérperas. Um investimento de R$ 345 mil, sendo R$ 193 mil destinados por meio de emenda parlamentar do vereador Dé Alvim.

O objetivo é estratificar o risco obstétrico visando a redução da mortalidade materno infantil e oferecer a cada gestante atendida o cuidado necessário às suas demandas por equipes com nível de especialização e qualificação formada por médicos ginecologistas e obstetras; pediatras; médicos ultrassonografistas; enfermeiras; auxiliar/técnicas de enfermagem, fisioterapeutas; nutricionistas; auxiliares administrativos e profissionais de serviços gerais.

Serão público alvo do atendimento especializado com ofertas de consultas de obstetrícia, pediatria, fisioterapia, nutricionista e exames de ultrassonografia, as gestantes com hipertensão arterial crônica leve; diabete gestacional controlada com dieta; gestantes que apresentam infecção do trato urinário de repetição; gestantes com obesidade grau 2 e gestantes com anemia moderada.

Os atendimentos incluem ainda, ajustes de conduta, avaliações de vitalidade e crescimento fetal, avaliando a peculiaridade de cada caso e após, sendo contra referenciada à sua unidade de origem com o plano de cuidados pré-estabelecidos. O Ambulatório possui atendimento com prontuário eletrônico e painel touch na entrada da unidade.

A partir de 36 semanas de idade gestacional, as gestantes terão o acompanhamento exclusivo no Ambulatório. A proposta engloba também o acompanhamento puerperal e a puericultura dos recém-nascidos até aos 2 anos de vida (fisioterapia, nutrição, introdução alimentar, orientação odontológica) e das gestantes que necessitaram do acompanhamento, avaliando o momento da alta.

O Ambulatório Materno Infantil Intermediário servirá de apoio às Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família para qualificação da atenção à saúde da mulher no ciclo da gestação, do parto e do puerpério na rede de atenção materno infantil com foco na atenção ambulatorial integrada à atenção primária à saúde, atuando em regime de matriciamento em parceria às UBS’s e USF’s, oferecendo suporte a patologias, além do que é oferecido na Rede Básica.

Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), explica que a Secretaria Municipal de Saúde fez uma reestruturação da assistência a gestante no município, definindo que a atenção para a mulher de baixo risco continua sendo feita nas UBS’s e USF’s. “Já as mulheres com gestação de maior gravidade terão atendimento referenciado no Ambulatório Materno Infantil Intermediário que atenderá alguns CID’s (Classificação Internacional de Doenças) de gestantes com assistência adequada as patologias de risco, evitando assim agravo de doenças e a mortalidade materna”.

Camila de Oliveira Elias, articuladora de atendimento materno, ressaltou que o pré-natal intermediário será um serviço de apoio que vai identificar, via protocolo, as gestantes de risco e referenciar o atendimento pelo sistema CROSS para tratamento das patologias que não se enquadram na gestão de alto risco, porém necessitam de atenção intermediária a atenção básica. “Os médicos e equipe multiprofissional farão os atendimentos destas gestantes com consultas e exames de imagem ou laboratório, para que elas tenham a saúde controlada e não tenham que ir para o alto risco, caso seja necessário esse encaminhamento também será referenciado até a estabilização da paciente”, destacou.



Jôra Porfírio, secretária municipal de Saúde, enfatiza que o Ambulatório representa um reforço a assistência especializada das gestantes. “Passamos a ter uma referência para as gestantes que antes eram enviadas diretamente para o ambulatório da Santa Casa, além do acompanhamento dos recém-nascidos. O ambulatório vai nos ajudar a prevenir e contribuir para a redução dos índices de mortalidade infantil em nossa cidade”, disse.

Lucão Fernandes, vereador e viúvo da homenageada Suely Fernandes, disse que a homenagem vai eternizar o nome da esposa que dedicou grande parte de sua vida, muitas vezes dobrando turnos de trabalho, para cuidar das pessoas. Fico grato ao vereador Dé Alvim por indicar o nome da minha esposa, isso ficará marcado no meu coração e da minha família, um importante espaço para acolher e tratar as gestantes e os bebês, da forma que a população merece ser atendida, porque essa é a intenção do prefeito Airton Garcia, entregar unidades de saúde com serviços de qualidade”, frisou.



Netto Donato, secretário municipal de Governo, enfatizou que a Prefeitura tem como meta cuidar cada vez melhor da população na área de saúde. “A saúde da mulher e da criança é primordial e por isso inauguramos hoje este Ambulatório Especializado para cuidar das nossas gestantes e bebês que precisam de acompanhamento contínuo”.

O vereador Dé Alvim, representando o presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, lembrou que manter o baixo índice de mortalidade infantil é fundamental e o Ambulatório prestará importante serviço na assistência das gestantes e dos bebês, via pré-natal. É uma importante conquista para a saúde do município, por isso, destinamos R$ 193 mil e vou destinar outros R$ 50 mil e vamos continuar investindo na saúde”, disse.

O deputado federal Paulinho da Força, que visitou São Carlos e também acompanhou a solenidade, parabenizou a Prefeitura por cuidar das gestantes e das crianças ao lembrar que só sabe a dificuldade quem tem um filho doente. “Tenho ajudado a cidade e posso ajudar muito mais. Os deputados tem hoje R$ 42 milhões em recursos de emendas individuais, além das emendas de comissões e de bancadas, projetos que podem ser encaminhados para os Ministérios. Me coloco à disposição para abrir as portas dos ministérios em Brasília para São Carlos”, salientou o deputado.

Também participaram da entrega do Ambulatório os vereadores, Robertinho Mori, Tiago de Jesus, André Rebello, Rodson Magno, Elton Carvalho, Roselei Françoso, Sérgio Rocha, Malabim, Ubirajara Teixeira (Bira), Cidinha do Oncológico, além de secretários municipais, adjuntos, entre outras autoridades e representantes de instituições.

HOMENAGEADA - Suely Aparecida Rocha Fernandes da Cruz era natural de Descalvado-SP, nasceu em 31 de outubro de 1955, e dedicou 31 anos de sua vida profissional em várias empresas de São Carlos e encerrou sua carreira na Prefeitura de São Carlos, onde trabalhou por 14 anos, demonstrando sua capacidade de adaptação e excelência em diferentes ambientes de trabalho.

Em 15 de março de 1979, casou-se com Luís Carlos Fernandes da Cruz, conhecido como Lucão Fernandes e tiveram duas filhas: Juliana Fernandes e Fabiana Fernandes e dois netos: Helena e Samuel.

Suely Fernandes faleceu em 19 de maio de 2021, vítima de complicações por COVID-19, deixando um legado de bondade, amor e cumplicidade. Sua memória continuará viva nos corações daqueles que tiveram a honra de conhecê-la, inspirando a busca por uma vida de compaixão e dedicação ao próximo.

