UFSCar busca voluntários de 50 a 70 anos que tenham diabetes tipo 2 e que não façam uso de insulina

Diabetes - Crédito: Agência Brasil

Uma pesquisa do Laboratório de Fotobiomodulação (FotoBioLab) do departamento de Fisioterapia da UFSCar, está convidando participantes para a pesquisa intitulada "Fotobiomodulação Como Recurso Terapêutico No Controle Glicêmico Em Portadores De Diabetes Mellitus Tipo 2: Ensaio Controlado Randomizado".

A pesquisa é realizada pela doutoranda Clara Maria Scontri, sob orientação do Prof. Dr. Cleber Ferraresi. O estudo procura avaliar os efeitos do banho de luz em corpo inteiro (LED terapêutico) no controle glicêmico de indivíduos com diabetes tipo 2, após 6 sessões de terapia.

Os participantes deverão comparecer à UFSCar por duas semanas em dias alternados para realizar as avaliações e a terapia com luz. Os participantes terão a glicemia monitorada por 15 dias com uso do sensor FreeStyle Libre e receberão de forma gratuita uma avaliação detalhada do comportamento da glicemia, da pressão arterial, da dor e sensibilidade e da resistência à insulina, além da terapia.

Os interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone e whatsapp (16) 99785-4313 ou pelo e-mail: clarascontri@estudante.ufscar.br.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 63020822.6.0000.5504)

