Ministério da Saúde estende prazo para preenchimento de dados no Sistema InvestSUS

O Ministério da Saúde estendeu o prazo para o preenchimento de dados no Sistema InvestSUS. As informações de profissionais da área devem ser inseridas no Sistema até 21 de maio, possibilitando que seja feito o repasse da Assistência Financeira Complementar (AFC) da União para o Piso Nacional da Enfermagem. A extensão do prazo tem o objetivo de facilitar o acesso e a conclusão dos processos necessários pela equipe técnica dos municípios, estados e Distrito Federal.

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) recomenda que as atualizações sejam realizadas o quanto antes para garantir a regularidade. Além disso, o FNS informou que, no dia 30 de abril, as ordens bancárias referentes ao pagamento do complemento do piso da categoria foram efetuadas.

Para verificar os estabelecimentos de saúde que recebem o repasse, acesse o link do FNS e faça o download da planilha com os valores detalhados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de repasse do mês de abril.

