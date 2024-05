HU-UFSCar publica consulta pública para doação de brindes e materiais para campanhas

SIGA O SCA NO

Com o objetivo de engajar pacientes, acompanhantes, estudantes, docentes e/ou colaboradores do Hospital Universitário da UFSCar, a instituição desenvolve algumas atividades relacionadas à Segurança do Paciente e Gestão da Qualidade Hospitalar, tendo como base algumas datas comemorativas e períodos de conscientização relacionados à saúde, momento em que é possível oferecer conteúdo relevantes e entrega de brindes.

Esses brindes, podem ser doados por qualquer pessoa (física ou jurídica) que tenha interesse em contribuir com o hospital. “Espera-se que, por meio de patrocínio na forma de entrega de insumos, os brindes e materiais de divulgação solicitados possibilitem a qualificação das ações de divulgação dos eventos / campanhas, agregando valor às atividades, o que resulta em ações mais atrativas e efetivas”, pontua Patrícia Vigano, chefe do setor de Qualidade do HU-UFSCar.

Os interessados em patrocinar os eventos devem acessar o link https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufscar/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/chamamento-publico/2024/chamamento-publico-ndeg-02-2024 , baixar o edital e enviar a documentação necessária.

As propostas serão recebidas até o dia 29/05/2024,16:00 horas através do endereço eletrônico stgq.hu-ufscar@ebserh.gov.br

