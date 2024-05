UFSCar busca voluntários de 40 a 60 anos que tenham pressão alta sem controle mesmo com medicamentos

SIGA O SCA NO

Uma pesquisa do Laboratório de Fotobiomodulação (FotoBioLab) do departamento de Fisioterapia da UFSCar, está convidando participantes para a pesquisa intitulada "Efeito Agudo da Fotobiomodulação na Pressão Arterial, Função Endotelial e Rigidez Arterial de Indivíduos com Hipertensão Arterial".

A pesquisa é realizada pela mestranda Lara Bataglia, sob orientação do Prof. Dr. Cleber Ferraresi. O estudo procura avaliar os efeitos de dois tipos de terapia com luz (laser e LED terapêutico) na pressão arterial, função endotelial e rigidez arterial de indivíduos com pressão alta (hipertensão), após uma única sessão.

Os participantes deverão comparecer à UFSCar dois dias seguidos para realizar as avaliações e a terapia com luz. Os participantes receberão de forma gratuita uma avaliação detalhada da pressão arterial e dos vasos sanguíneos, recebendo também uma cartilha educativa, além da terapia.

Os interessados em participar podem entrar em contato pelo telefone e whatsapp (16) 3351-8985 ou (16) 99195-1150, e e-mail: larabataglia@estudante.ufscar.br.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 75138323.6.0000.5504)

