UBS da Vila São José retoma atendimentos

UBS Vila São José -

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila São José retomou os atendimentos nesta segunda-feira (06/05), porém parte da unidade permanece com obras. No começo do começo do mês passado a unidade teve praticamente toda a fiação furtada.

Neste momento foram retomados os atendimentos médicos com clínicos gerais, de ginecologia e obstetrícia e pediatria, bem como os procedimentos de enfermagem e a entrega de medicamentos na farmácia da unidade.



Os atendimentos odontológicos ainda serão mantidos na UBS Azulville e a vacinação deve ser em realizada em qualquer outra unidade de saúde do município, já que essas duas salas ainda passam por reforma.

